Gaslighting: 9 τοξικές φράσεις που χρησιμοποιεί όποιος σε χειραγωγεί συναισθηματικά

Μήπως τις ακούς συχνά από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στη ζωή σου;

Το gaslighting σε περίπτωση που δεν το έχεις ζήσει ποτέ (και μακάρι), προέκυψε από την ταινία του 1944 με τίτλο Gaslight. Η υπόθεση αφορά τις προσπάθειες ενός άνδρα να αποσπάσει από τη γυναίκα του σημαντικά περιουσιακά της στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα την κάνει να αμφισβητήσει τη λογική της, αρνούμενος γεγονότα, πράξεις και λόγια που της είπε.

Πρόκειται για μια μορφή συναισθηματικής κακοποίησης και χειραγώγησης που συμβαίνει σε καταχρηστικές σχέσεις. Είναι ένας ύπουλος, και μερικές φορές συγκεκαλυμμένος, τύπος συναισθηματικής κακοποίησης όπου ο θύτης έχει ως στόχο να αμφισβητήσει τις κρίσεις και την πραγματικότητά του θύματος, το οποίο μπορεί να καταλήξει να αναρωτιέται εάν είναι ψυχικά ασταθές.

Συμβαίνει συνήθως στα ζευγάρια, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο να συμβεί και ανάμεσα σε φίλους ή σε συγγενείς. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο χειραγώγησης, για να ασκήσουν εξουσία έναντι των άλλων προκειμένου να χειραγωγήσουν φίλους, μέλη της οικογένειας και μερικές φορές ακόμη και συναδέλφους. Όταν υποβάλλεις μάλιστα, μια ερώτηση στους Gaslighters για κάτι που έκαναν ή είπαν, μπορεί να αλλάξουν το θέμα συζήτησης, αντί να απαντήσουν στο ζήτημα. Μπορεί επίσης να σε κατηγορήσουν, λέγοντας πως αυτό δεν συνέβη ποτέ και ότι το φαντάστηκες.

Gaslighting is a form of emotional abuse where someone causes another person to doubt or question their reality and can be very harmful.

