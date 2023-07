Η επιστήμη μίλησε: «Μη φωνάζετε στα παιδιά σας»

Οι τιμωρίες και οι απειλές, όχι μόνο δεν πιάνουν σε ένα παιδί, αλλά καταστρέφουν και τις εγκεφαλικές του λειτουργίες

Όταν ήσουν παιδί, πιθανότατα βίωσες συναισθηματική κακοποίηση από τους γονείς σου. Όταν έγινες γονιός, ίσως την εφάρμοσες ασυναίσθητα κι εσύ. Η Γαλλίδα παιδίατρος Catherine Gueguen εξήγησε πρόσφατα πώς να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας τον 21ο αιώνα, επισημαίνοντας πως οι τιμωρίες, οι φωνές και οι απειλές επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο των ανηλίκων, προκαλώντας μόνιμες αλλαγές που μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Είναι γνωστό ότι οι γονείς που μεγάλωσαν σε υπερβολικά αυστηρά περιβάλλοντα ή που έπεσαν οι ίδιοι θύματα κακοποίησης, καταλήγουν να αναπαράγουν τα ίδια μοντέλα. Η παιδίατρος παραθέτει δεδομένα από έρευνα της UNICEF, σύμφωνα με τα οποία τέσσερα στα πέντε παιδιά μεγαλώνουν με διαπαιδαγώγηση η οποία είναι είτε λεκτικά είτε σωματικά βίαιη. Ένα εντυπωσιακό 80% εξ αυτών δέχεται κάποιου είδους σωματική τιμωρία.

