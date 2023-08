Γλώσσα του σώματος: 4 μυστικά που «λένε» τα μάτια σου

Τα μάτια είναι βασικός τρόπος επικοινωνίας. Αποτελούν από τα πιο ισχυρά μη λεκτικά σήματα της γλώσσας του σώματος και θα εκπλαγείς από όσα αποκαλύπτουν

Ήξερες ότι η μη λεκτική επικοινωνία, ή αλλιώς η γλώσσα του σώματος, αντιπροσωπεύει το 55% του μηνύματος που στέλνουμε, ενώ μόνο το 7% είναι η λεκτική επικοινωνία (φράσεις, λέξεις) και το 38% η ένταση της φωνής μας (χρωματισμός, τόνος, χροιά); Τα μάτια αν αναρωτιέσαι, κάνουν όλη τη δουλειά!

