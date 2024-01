Η τοξική φράση που κανένας νέος γονιός δεν χρειάζεται να ακούει

Οι μεταβατικές φάσεις στη ζωή, χρειάζονται και το κατάλληλο mindset

Ένα άρθρο της Huffington Post από τη δημοσιογράφο Μαίρη Χόλμς έχει αποσπάσει το ενδιαφέρον μου τις τελευταίες ώρες, και νομίζω αξίζει να αναλογιστεί κανείς πάνω σε αυτό. Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος μοιράστηκε με φίλη της το γεγονός πως έχει ξεκινήσει μαθήματα προγεννητικής γιόγκα για καλύτερες αναπνοές και χαλάρωση κατά τον τοκετό.



Η απάντηση που πήρε ωστόσο, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. «Aπόλαυσε το τώρα, γιατί δεν θα υπάρχει γιόγκα όταν έρθει το μωρό», είπε η φίλη της. Και φαινομενικά δεν ακούγεται και τόσο άσχημη φράση. Σωστά;

Πώς μπορεί να ξέρει η φίλη της, όμως, το πώς θα είναι η ζωή της Χόλμς μετά την γέννηση του μωρού; Γιατί να μην μπορεί να βρει μια ώρα από τη «νέα ζωή της» για να την αφιερώσει στον εαυτό της και σε ένα μάθημα γιόγκα για μια φορά την εβδομάδα;

IG @josephineskriver

«Φυσικά, φοβόμουν ότι όλα επρόκειτο να αλλάξουν, αλλά για να αντιμετωπίσω αυτόν τον φόβο, καθησύχασα τον εαυτό μου ότι μπορούσα να κρατήσω μερικά κομμάτια της παλιάς μου ζωής», ομολογούσε λίγο αργότερα η Χολμς.

«Αυτού του είδους οι παρατηρήσεις δεν έχουν ημερομηνία λήξης, λέει η Μισέλ Άισαρντ», συγγραφέας του "Eight Setbacks That Can Make A Child A Success". Το μόνο πράγμα που επιτυγχάνει ένα τέτοιο σχόλιο είναι να ακυρώνει τα συναισθήματα του άλλου. Να ακυρώνει αυτό που βιώνει ο γονέας εκείνη τη στιγμή. Ένα τέτοιο σχόλιο δεν αφήνει σε έναν γονέα πολλά περιθώρια ελπίδας. Υποδηλώνει ότι δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και στρες για το "νέο που έρχεται"», συμπληρώνει η ειδικός.



Πρόκειται για ένα σχόλιο που δεν δέχονται μόνο οι νέοι γονείς, αλλά και φοιτητές. Για παράδειγμα «ζήσε τα φοιτητικά σου χρόνια, γιατί μετά δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Ή γιατί μετά ξεκινά η δουλειά». Και όντως τα πράγματα αλλάζουν, όπως και οι συνθήκες. Γιατί είναι μέρος της ζωής οι μεταβάσεις και οι αλλαγές. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως όλα τελειώνουν ή πως δεν μπορούμε να βρίσκουμε χρόνο για όσα επιθυμούμε. Απλώς προσαρμοζόμαστε, για όσα εξακολουθούμε να επιθυμούμε.

Τέτοια μηνύματα είναι ότι είναι «βασισμένα στον φόβο»

Με τη σειρά της η Δρ. Μόνα Αμίν από το UCLA, εξηγεί ότι το πρόβλημα με τέτοια μηνύματα είναι ότι είναι «βασισμένα στον φόβο» και χρησιμεύουν μόνο στο να «υποβιβάσουν τους ανθρώπους όταν βρίσκονται σε καλό σημείο της ζωής τους». Με λίγη προνοητικότητα, μπορείς να πεις κάτι πιο υποστηρικτικό και λιγότερο απαισιόδοξο.

Στο θέμα των νέων γονιών, μάλιστα, αξίζει να θυμόμαστε πως δεν χρειάζονται διαρκώς συμβουλές. Πολλές φορές, απλώς χρειάζονται κάποιον σύντροφο ή φίλο να τους ακούσει.

Τέλος, οι νέοι γονείς αξίζει να θυμούνται πως κάθε πρόκληση είναι απλώς μια φάση και θα είναι προσωρινή. «Το άγχος είναι μεταδοτικό, όπως και η ηρεμία. Αν λοιπόν είσαι συνεχώς γύρω από φίλους ή ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αυξάνουν το άγχος, σκέψου να βάλεις κάποια όρια. Είναι προτιμότερο σε κάθε επίπεδο, να περιβάλλεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που σε κρατούν ήρεμη και συγκεντρωμένη» λέει κλείνοντας η Δρ. Αμίν.