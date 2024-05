Επιστήμονες βρήκαν γιατί μας αρέσουν τα λυπητερά τραγούδια - Όχι, δεν είμαστε emo

Βρέθηκε πως η θλίψη προκαλεί ευχαρίστηση. Καλή εβδομάδα

Θυμάσαι τότε που άκουγες το My Immortal των Evanescence και άγγιζε την ψυχούλα σου, ενώ ήσουν παιδί και δεν είχες ιδέα ούτε από αγάπες, ούτε από έρωτες, ούτε τι θα μπορούσε να εννοεί στ’ αλήθεια ο στίχος «These wounds won’t seem to heal, this pain is just too real»; Και το άκουγες όλη την ώρα, παρότι σου προκαλούσε τεράστια θλίψη.

Γιατί, άραγε, αφιερώνουμε τόσο χρόνο σε κομμάτια, παρότι μας στενοχωρούν; Οι επιστήμονες τώρα μάλλον έχουν την απάντηση.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στη Αυστραλία, βρήκε πως ακούμε λυπητερή μουσική επειδή μάλλον βρίσκουμε ευχαρίστηση στη θλίψη που μας προκαλεί. «Εικάζω πως είναι στην ανθρώπινη φύση το να μην μπορούμε να διαχειριστούμε την ιδέα πως υπάρχει κάτι παράξενα απολαυστικό στα αρνητικά συναισθήματα», δήλωσε ο δρ Έμερι Σούμπερτ.

«Όμως, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που απλώς λένε: “Λοιπόν, ο λόγος που μου αρέσει αυτό το τραγούδι τόσο πολύ, είναι επειδή με στενοχωρεί;” Ποιος μπορεί να πει πως κάνουν λάθος;»

Ο Σούμπερτ ζήτησε από 50 ετερόκλητα άτομα να σκεφτούν ένα μουσικό κομμάτι που αγαπούν και το θεωρούν λυπηρό. Οι απαντήσεις είχαν μεγάλο εύρος, είναι η αλήθεια –από Μπετόβεν μέχρι Τέιλορ Σουίφτ. Έπειτα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν online ερωτηματολόγιο για τα συναισθήματα που τος προκαλούνται. Έπειτα, τους ζήτησε να φανταστούν τι θα γινόταν αν έφευγε αυτός ο παράγοντας «θλίψη». Το 82% απάντησε ότι το κομμάτι θα τους άρεσε λιγότερο.

Σε άλλο κομμάτι του πειράματος, ζήτησε από 53 άτομα να περιγράψουν ένα τραγούδι που τους αρέσει και το βρίσκουν συγκινητικό. Όλοι απάντησαν πως ένιωθαν λύπη, ακούγοντάς το, παρότι τους άρεσε.

Το συμπέρασμα ήταν πως συχνά συγχέουμε τη θλίψη με τη συγκίνηση και, ως αποτέλεσμα, υπάρχει άμεση σύνδεση της θλίψης με τη συνολική ευχαρίστηση.

Υπάρχει μία ένσταση, ωστόσο. Ο Τόμας Ερόλα από το Πανεπιστήμιο Durham, είπε ότι αμφιβάλλει πως μπορούμε να αφαιρέσουμε τον παράγοντα της θλίψης από ένα κομμάτι που θεωρείται θλιβερό. «Η όλη έρευνα βασίζεται στην υπόθεση πως ο ακροατής είναι ικανός να διαχωρίσει όλα τα συναισθήματα που του προκαλούνται, σχετικά με την αγαπημένη τους μουσική».

Εμείς, από όλο αυτό θα κρατήσουμε το ότι δεν έχουμε μείνει πίσω στο 2007, στην emo εποχή μας. Δεν είμαστε οι μόνοι που απολαμβάνουν τη sad μουσική και, σίγουρα, δεν είμαστε μόνοι.