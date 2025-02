3 αποτελεσματικές πρακτικές για να μην επιτρέπεις στα συναισθήματά σου να σε καταβάλουν

Η νευροεπιστήμη αποκαλύπτει ότι η ικανότητά μας να κατευθύνουμε και να διατηρούμε την προσοχή μας σε ένα και μοναδικό πράγμα, είναι πιο ισχυρή από όσο πιστεύουμε

Έχεις φανταστεί πότε τον τρόπο με τον οποίο το μυαλό σου «δουλεύει» εναντίον σου, σε στιγμές που είσαι αγχωμένος ή πιεσμένος; Ναι, μιλάμε για εκείνες τις ώρες που πρέπει να ολοκληρώσεις ένα απαιτητικό task στη δουλειά αλλά τα συναισθήματά σου δεν σε αφήνουν ή για τη στιγμή που έχεις αναλάβει να κάνεις κάτι τελείως αγχωτικό, αλλά χρειάζεται να παραμείνεις ήρεμος. Εάν τα έχεις σκεφτεί όλα αυτά, δεν είσαι μόνος.

Ευτυχώς, όμως, η νευροεπιστήμη αποκαλύπτει ότι η ικανότητά μας να κατευθύνουμε και να διατηρούμε την προσοχή μας σε ένα και μοναδικό πράγμα, είναι πιο ισχυρή από όσο πιστεύουμε. Για την ακρίβεια, είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε για να διαχειριστούμε το άγχος και τις συναισθηματικές προκλήσεις στη ζωή μας. Όσο κι αν δεν το πιστεύεις, είναι αλήθεια. Στο βιβλίο του Shift: Managing Your Emotions—So They Don’t Manage You, ο νευροεπιστήμονας και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, Ίθαν Κρος, εξηγεί πώς η κατεύθυνση των σκέψεών μας, μπορεί να ρυθμίσει τα συναισθήματα και να ενισχύσει την απόδοση στη ζωή μας ή στον εργασιακό χώρο.

Ο ίδιος, προσφέρει 3 πρακτικές για να ελέγχουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, αλλά και για μειώσουμε το στρες, να περιορίσουμε τον θυμό και να έχουμε καλύτερη απόδοση στη δουλειά μας.

Αυτές είναι:

Παρατήρησε πού εστιάζεις την προσοχή σου

Αντί να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις ή να αποφύγεις αυστηρά τις προκλήσεις, ανέπτυξε την ικανότητα να μετατοπίζεις την προσοχή σου στρατηγικά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εστιάζεις σε ένα δύσκολο έργο όταν έχεις τους συναισθηματικούς πόρους, αλλά επιτρέπεις στον εαυτό σου να στραφεί σε άλλες εργασίες όταν το χρειάζεσαι. Σύμφωνα με έρευνες στο Psychological Science, τα άτομα που μπορούν να κατευθύνουν την προσοχή τους με ευελιξία, τόσο προς όσο και από τις προκλήσεις όταν χρειάζεται, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης.

Αναγνώρισε πότε η στρατηγική σου δεν λειτουργεί

Είναι σημαντικό να καταλάβεις πότε η τρέχουσα προσέγγισή σου σε μια επαγγελματική πρόκληση δεν είναι αποτελεσματική. Ο Ίθαν Κρος, προτείνει να ρωτήσεις τον εαυτό σου: «Λειτουργεί αυτό που κάνω; Με κάνει να νιώθω καλύτερα για το πρόβλημα μπροστά μου;» Αν η απάντηση είναι όχι, αυτά είναι σημάδια ότι η στρατηγική προσοχής σου χρειάζεται προσαρμογή. Πρόσεξε αν κολλάς σε επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις για συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να αλλάξεις στρατηγική.

Αξιοποίησε το ψυχολογικό σου «σύστημα»

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το μυαλό σου επεξεργάζεται φυσικά τις προκλήσεις μπορεί να σε βοηθήσει να κατευθύνεις την προσοχή σου πιο αποτελεσματικά. Ο Κρος αναφέρει ότι «τα συναισθήματά μας ακολουθούν μια φυσική πορεία: Όσο πιο μακριά πηγαίνεις από το αρχικό γεγονός που προκάλεσε την αναστάτωση, τόσο περισσότερο εξασθενεί η ένταση του συναισθήματος. Κάποιες φορές, η σύντομη απομάκρυνση από την πρόκληση επιτρέπει στο ψυχολογικό σου σύστημα να επεξεργαστεί την κατάσταση πιο αποτελεσματικά. Η επιτυχημένη αξιοποίηση της προσοχής σε ένα περιβάλλον, δεν αφορά στη συνεχιζόμενη συγκέντρωση, αλλά τη βελτίωση της ικανότητας να κατευθύνεις την προσοχή σου στρατηγικά για να διαχειριστείς τις επαγγελματικές προκλήσεις και να επιτύχεις κορυφαία απόδοση.