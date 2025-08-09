Το 1 πράγμα που πρέπει να αλλάξεις στη στάση του σώματός σου για να αποπνέεις αυτοπεποίθηση, χωρίς να πεις λέξη

Γιατί η αυτοπεποίθηση δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας

Έστω ότι μπαίνει ένας άνθρωπος στο δωμάτιο. Δεν γνωρίζεις το παραμικρό για εκείνον, όπως και ούτε αν έχει ή όχι υψηλή αυτοπεποίθηση. Κοιτάς τη στάση του σώματός του: α) Ευθεία πλάτη, σου στέλνει κατευθείαν το μήνυμα: «Το χω», β) Πεσμένοι ώμοι. Απευθείας νιώθεις ότι έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ναι, η στάση του σώματός μας δεν απασχολεί μόνο τους ορθοπεδικούς, αλλά και τους ψυχολόγους. Kαι έχουμε αποδείξεις για αυτό.

Ένα θεμελιώδες πείραμα του 2009 στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ζήτησε από εθελοντές να γράψουν γιατί θα ήταν εξαιρετικοί υποψήφιοι για μια θέση εργασίας. Όσοι κάθονταν με ευθεία πλάτη αξιολόγησαν τα προσόντα τους πολύ πιο ευνοϊκά από τους συνομηλίκους τους στους οποίους δόθηκε εντολή να κάθονται καμπουριασμένοι — παρόλο που και οι δύο ομάδες είχαν τις ίδιες δεξιότητες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όταν ένας άνθρωπος κάθεται με ευθεία πλάτη ενισχύει την εσωτερική πεποίθηση, ωθώντας τον εγκέφαλο να πιστέψει τα ίδια του τα λόγια. Kι αυτό ονομάζεται «straight-back effect».

Μια άλλη μελέτη με την ονομασία «power-pose» του Harvard Business School, διαπίστωσε ότι δύο λεπτά σε μια εκτεταμένη, όρθια στάση μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την τεστοστερόνη και να μειώσουν την κορτιζόλη, ένα βιοχημικό κοκτέιλ που συνδέεται με την αυτοπεποίθηση και την πιο ήρεμη λήψη αποφάσεων. Μια μεταγενέστερη μετα-ανάλυση το 2022 επιβεβαίωσε το ευρύτερο επιχείρημα: Η στάση του σώματός μας επηρεάζει όχι μόνο την αντίληψη των άλλων για εμάς, αλλά και την εικόνα που δημιουργούμε εμείς για τον εαυτό μας. Αν ανοίξουμε τους ώμους προς τα πίσω και ισιώσουμε την πλάτη μας, η «ένταση αυτοπεποίθησης» αυξάνεται, ενώ η «στατική πίεση» μειώνεται.

Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Μια δοκιμή του Πανεπιστημίου του Όκλαντ το 2015, έθεσε εθελοντές σε μια εικονική συνέντευξη για δουλειά είτε ενώ ήταν σκυφτοί είτε καθισμένοι όρθιοι. Όσοι ανήκαν στην ομάδα που στεκόταν σε όρθια θέση ανέφεραν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, περισσότερη θετικότητα και λιγότερη αυτοσυγκέντρωση από τους συνομηλίκους τους που ήταν καμπουριασμένοι, παρά τους ίδιους στρεσογόνους παράγοντες.

Άρα; Φαντάσου τη σπονδυλική σου στήλη ως την προστατευτική μόνωση γύρω από ένα καλώδιο. Όταν το περίβλημα είναι άθικτο (καλή στάση σώματος), τα ηλεκτρικά σήματα ρέουν αποτελεσματικά. Γιατί η αυτοπεποίθηση δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας. Είναι εν μέρει μηχανισμός.

