5 τρόποι για να καταλάβεις αν κάποιος σου λέει ψέματα, σύμφωνα με καθηγητή ψυχολογίας

«Οι άνθρωποι λένε ψέματα τις περισσότερες ημέρες», υποστηρίζει λέει ο Κέβιν Κόλγουελ, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Southern Connecticut State, ο οποίος ερευνά την απάτη. Η πλειονότητα των ψεμάτων είναι τα είδη των ακίνδυνων, «λευκών ψεμάτων» - όπως ονομάζονται, που δεν βλάπτουν κανέναν. (Δεν σου αρέσει στην πραγματικότητα το νέο κούρεμα μιας φίλης; Δεν θα είναι κακό αν πιστέψει το αντίθετο.) «Το ψέμα είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική δεξιότητα», υποστηρίζει ο ειδικός. Μέχρι, εδώ συμφωνούμε.

Τα επιβλαβή ψέματα, ωστόσο - αυτά που αποτελούν σκόπιμες διαστρεβλώσεις ουσιωδών γεγονότων, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Το να λέμε ψέματα σε κάποιον ή σχετικά με αυτόν, μπορεί να επιδεινώσει την ψυχική υγεία του και να οδηγήσει σε μια σειρά από κακές συνέπειες στη ζωή του, σημειώνει ο Κόλγουελ, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των σχέσεών του. Πώς μπορείς, λοιπόν, να καταλάβεις αν κάποιος σου λέει ψέματα; Το κλειδί είναι να ξεκινήσεις τη συζήτηση χωρίς υποθέσεις.

Πότε δεν μπορείς να ξέρεις με βεβαιότητα, φυσικά - εκτός αν έχεις στοιχεία, αλλά να τι πρέπει να προσέξεις στην προσπάθειά σου να μάθεις.

Μάλλον θα υπάρχουν σωματικές ενδείξεις

Για να καταλάβεις αν κάποιος λέει ψέματα, πρέπει να έχεις μια βασική γνώση του τι είναι φυσιολογικό για αυτό το άτομο. Όσο περισσότερο χρόνο περνάς μαζί του, τόσο καλύτερα θα μπορείς να αναγνωρίζεις αλλαγές στη συμπεριφορά και την επικοινωνία. Μερικοί άνθρωποι, για παράδειγμα, μπορεί να δυσκολεύονται να κάνουν οπτική επαφή σε κάθε συζήτηση. Για άλλους, θα είναι ένα σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Μόλις μάθεις ποιος είναι ο κανόνας τους, δώσε προσοχή στις φυσιολογικές αλλαγές που προκαλούνται από την αντίδραση μάχης ή φυγής: Κάποιος που λέει ψέματα μπορεί να αρχίσει να ιδρώνει ή να κινείται νευρικά.

Οι προτάσεις του μπορεί να είναι γεμάτες με προσδιοριστικά στοιχεία

Μερικά ψέματα είναι έμμεσα: Οι άνθρωποι παραλείπουν κρίσιμα γεγονότα ή προσποιούνται ότι ξεχνούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά απαντούν σε ερωτήσεις με ερωτήσεις. Τύπου, αν κάποιος σε απατάει θα σου πει: «Γιατί να νομίζεις ότι είχα σχέση με τον τάδε;!». Αν κάνεις μια ερώτηση με ναι ή όχι, δώσε ιδιαίτερη προσοχή αν δεν λάβεις μια σαφή απάντηση. Οι άνθρωποι που λένε ψέματα παραλείποντας την απάντηση, τείνουν επίσης να είναι ασαφείς ή να χρησιμοποιούν φράσεις όπως «νομίζω», «πιθανώς», «κατά κάποιο τρόπο», «ίσως ήμουν» και «άρχισα να το κάνω».

Θα μιλά/ακούγεται διαφορετικά

Το να δίνουμε προσοχή σε μη γλωσσικά λεκτικά στοιχεία - όπως τον τόνο, την ένταση, τον ρυθμό και τη χροιά, μπορεί να είναι αποκαλυπτικό. Οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια συνήθως μιλούν με συνέπεια, σημειώνει ο ειδικός. Όσοι λένε ψέματα είναι πιθανό να έχουν διαταραγμένο ρυθμό, με διακυμάνσεις στη χροιά τους. Δηλαδή, αν κάποιος είναι αγχωμένος, ο τόνος του μπορεί να ανέβει αρκετά.

Τα μάτια του μπορεί να κρύβουν μυστικά

Υπάρχει μια κοινή υπόθεση ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν αλλού όταν λένε ψέματα - αλλά στην πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι η αποστροφή του βλέμματος είναι συχνή όταν σκεφτόμαστε, κάτι που δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με το να λέμε ένα ψέμα. Οι άνθρωποι που έχουν έτοιμο ένα ψέμα συχνά σε κοιτάζουν ευθεία στα μάτια, επειδή θέλουν να ξέρουν αν θα το πιστέψεις, λέει η Γουέντι Πάτρικ, εισαγγελέας και συγγραφέας του βιβλίου Red Flags: How to Spot Frenemies, Underminers, and Ruthless People.

Οι τρόποι του δεν θα ταιριάζουν με την κατάσταση

Όταν οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς, η διάθεση και οι τρόποι τους θα πρέπει να ταιριάζουν με το μήνυμα. Εάν υπάρχει μια οπτικο-λεκτική αναντιστοιχία, θεώρησέ την ως προειδοποιητικό σημάδι. Αυτό μπορεί να σημαίνει χαμόγελο ή γέλιο ενώ συζητάς ένα σοβαρό θέμα. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι κάτι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά είναι η δυναμική του πώς τα συναισθήματά μας διαψεύδουν τα λόγια μας και δείχνουν ότι λέμε ψέματα.

