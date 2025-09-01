Οι άνθρωποι που διαγράφουν αμέσως τις ειδοποιήσεις από το κινητό τους, μοιράζονται 5 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Αν αρχίσεις να παρατηρείς αυτούς τους ανθρώπους, θα δεις ότι μοιράζονται πολύ περισσότερα από καθαρές αρχικές οθόνες

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: Εκείνοι που αν δεις το τηλέφωνό τους έχουν 1.000 μη αναγνωσμένα email, 12 ενημερώσεις εφαρμογών, 10 μηνύματα στο IG από χθες, αλλά τόσα σήμερα στο Facebook, και εκείνοι που η οθόνη του κινητού τους δεν έχει καμία, μα καμία εκκρεμότητα. Έχουν σβήσει κάθε ειδοποίηση, το επόμενο λεπτό αφού ήρθε στο κινητό τους. Όλα διεκπεραιώθηκαν τη στιγμή που έφτασαν σε αυτήν τη συσκευή. Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, πολύ απλά.

Πώς γίνεται αυτό; Ε γίνεται. Αυτή η δεύτερη ομάδα ανθρώπων είναι μία κατηγορία από μόνοι τους. Επιλέγουν να έχουν μια πιο ξεκάθαρη θέση απέναντι στις πληροφορίες που δέχονται καθημερινά. Έχουν επιλέξει τη συνεχή επαγρύπνηση αντί της περιοδικής υπερφόρτωσης, για την ακρίβεια. Είναι εξαντλητικό να το παρακολουθείς συνέχεια τις ειδοποιήσεις σου, αλλά από την άλλη πλευρά το ίδιο ισχύει και με το να ανοίγεις το τηλέφωνό σου και να έχεις 847 αδιάβαστα μηνύματα. Αυτό πιστεύουν εκείνοι, δηλαδή.

Δεν αντέχουν την οπτική ακαταστασία

Για αυτούς τους ανθρώπους, μια μη εκκαθαρισμένη ειδοποίηση στην πραγματικότητα «πονάει». Όχι μεταφορικά —το περιγράφουν σαν να έχουν κάτι στο μάτι τους ή να φορούν ένα μπλουζάκι με την ετικέτα να τους γρατζουνάει τον λαιμό. Αυτό το σήμα από μία ειδοποίηση, δεν είναι απλώς μια αναμονή πληροφοριών. Είναι κάτι που τους ενοχλεί.

Δεν μπορούν να διαχειριστούν εκκρεμότητες

Ξέρεις πώς μερικοί άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν πέντε διαφορετικές σειρές ταυτόχρονα και να περνούν επεισόδια για να τις τελειώσουν; Ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν. Κάθε ανεξέλεγκτη ειδοποίηση είναι σαν να αφήνεις μια συζήτηση στη μέση της πρότασης για εκίνους. Απλώς κάθεται εκεί στο μυαλό τους, πιάνει χώρο, απαιτώντας να την τελειώσoυν.

Παρακινούνται από μικρο-επιτεύγματα

Εμφανίζεται το σήμα της ειδοποίησης. Το καθαρίζουν. Το σήμα εξαφανίζεται. Είναι παράξενα ικανοποιητικό για εκείνους το να διαγράφουν τις ειδοποιήσεις τους. Αυτές οι μικροσκοπικές «νίκες» συμβαίνουν δεκάδες φορές την ημέρα. Ουσιαστικά έχουν μετατρέψει το τηλέφωνό τους σε ένα παιχνίδι όπου πάντα κερδίζουν.

Έχουν χαμηλή ανοχή στην αβεβαιότητα

Αυτό το μη αναγνωσμένο μήνυμα; Μπορεί να μην είναι τίποτα. Μπορεί να είναι επείγον. Μπορεί να είναι το αφεντικό τους. Μπορεί να είναι ανεπιθύμητο μήνυμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αυτό το μυστήριο για ώρες. Όχι αυτοί οι άνθρωποι. Η άγνοια τους κοστίζει περισσότερη ψυχική ενέργεια από ό,τι λέει στην πραγματικότητα το μήνυμα.

Κρίνουν τον χαρακτήρα του άλλου, με βάση τον χρόνο απόκρισης

Στον κόσμο τους, η ταχύτητα με την οποία απαντάς αποκαλύπτει ποιος είσαι. Οι καλοί άνθρωποι, για εκείνους, απαντούν άμεσα στα μηνύματα. Οι αξιόπιστοι φίλοι δεν αφήνουν τα μηνύματα να περάσουν απαρατήρητα. Οι επαγγελματίες ενήλικες διαγράφουν τα email τους. Έχουν χτίσει ένα ολόκληρο σύστημα αξιών γύρω από την ταχύτητα απόκρισης.

Χρειάζονται να νιώθουν συνεχώς παγιδευμένοι

Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ειλικρινά ότι κάποια μέρα, αν είναι αρκετά γρήγοροι, θα φτάσουν στην ειδοποίηση μηδέν και θα μείνουν εκεί. Φαντάζονται αυτήν τη μυθική στιγμή: Tο τηλέφωνο είναι εντελώς καθαρό, τίποτα δεν εκκρεμεί, επιτέλους ελεύθεροι να κάνουν τις δικές τους σκέψεις.

