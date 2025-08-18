Ψυχική Αποτοξίνωση: Πώς να απολαύσεις τις διακοπές σου βοηθώντας τις σκέψεις σου

Η Ελένη Βρυνιώτη Ψυχολόγος MSc - Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια, συνεργάτιδα του Κέντρου Ψυχοθεραπείας «Φρόσω Φωτεινάκη & Συνεργάτες» (efrosynifotinaki.gr) εξηγεί στο JennyGr τι είναι η ψυχική αποτοξίνωση και γιατί τη χρειαζόμαστε

Η αποτοξίνωση υπάρχει ως έννοια στη ζωή μας και αφορά περισσότερο τις διατροφικές μας συνήθειες, σίγουρα όμως έχει αντίστοιχη σπουδαιότητα και για την ψυχική μας υγεία. Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις, τη διαχείριση των σχέσεων και των αντίστοιχων σκέψεων για όλα αυτά, τροφοδοτούν το άγχος. Η ψυχική αποτοξίνωση μοιάζει να είναι αναγκαία για την αποφόρτιση, ώστε να μπορέσει το σώμα να ξεκουραστεί και το μυαλό να αναπνεύσει.

Πόσο σημαντικό είναι να αλλάξεις αυτούς τους ρυθμούς και να απολαύσεις όσα σε γεμίζουν συναισθηματικά;

Πόσες φορές μπορεί να είσαι σε διακοπές και οι σκέψεις σου να ανατρέχουν στις υποχρεώσεις σου;

Μπορεί να νιώθεις ότι το σώμα ξεκουράζεται, όμως ο νους συνεχίζει να «τρέχει» σε αυτά που ήθελες να αφήσεις πίσω, αλλά τελικά πήρες μαζί στις βαλίτσες σου. Οι διακοπές μοιάζουν σαν μια πολυπόθητη όαση, που όλοι μας θέλουμε και περιμένουμε. Η Ελένη Βρυνιώτη Ψυχολόγος MSc - Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια, συνεργάτιδα του Κέντρου Ψυχοθεραπείας «Φρόσω Φωτεινάκη & Συνεργάτες» (efrosynifotinaki.gr), εξηγεί πώς μπορούμε να τις απολαύσουμε.

Ας δούμε κάποιες συμβουλές που θα σε βοηθήσουν:

Αγκάλιασε τις σκέψεις σου

Διακοπές δεν είναι μόνο η άδεια από την εργασία. Είναι η συνειδητή επιλογή αποκοπής από την καθημερινότητα τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Συχνά, όταν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, έρχεσαι σε επαφή με σκέψεις, που μπορεί να αποφεύγεις να κάνεις όλη τη χρονιά, και παρατηρείς τις βαθύτερες ανησυχίες σου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή σε δυσκολεύουν οι σκέψεις αυτές ή επειδή δεν θέλεις να τις αντιμετωπίσεις. Πόσο βοηθητικές είναι οι αρνητικές σκέψεις και τελικά πόσο ρεαλιστικές; Η αποδοχή τους και η αναδόμηση τους με θετικές σκέψεις, θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις πώς μπορείς να διαχειριστείς κάθε δυσκολία. Τι θα έλεγες σε έναν φίλο αν σου μοιραζόταν αντίστοιχους προβληματισμούς; «Δεν είσαι μόνος ή μόνη. Άκουσε τον εαυτό σου, αγκάλιασε τον και υποστήριξε τον».

Φρόντισε τον εαυτό σου

Το καλοκαίρι σηματοδοτεί ένα χρονικό ορόσημο κατά το οποίο αποτυπώνεται ένας προσωπικός απολογισμός της χρονιάς. Φέρνει μαζί του όλη τη σωματική κούραση και ψυχική εξουθένωση. Σκέψου πόσες υποχρεώσεις είχες και πόσα κατάφερες. Αγκάλιασε τον εσωτερικό κριτή σου, που σε αγχώνει και δεν σε βοηθάει στις δύσκολες στιγμές σου. Είναι η στιγμή να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου για όσα κατάφερες στις καθημερινές προκλήσεις. Μπορεί να μην ήταν όλες ευχάριστες και εύκολες. Ωστόσο, μπορείς να τις αναγνωρίσεις και να επιστρέψεις με μια νέα διάθεση ως προς αυτές.

Μείωσε το χρόνο επαφής με τις οθόνες

Οι οθόνες έχουν κυρίαρχο ρόλο στις ζωές μας, ας προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό στις διακοπές και να ζήσουμε στιγμές μέσα από τα δικά μας μάτια, κι όχι μέσα από την οθόνη.

Θα ήταν βοηθητικό να μειώσεις το χρόνο ενασχόλησης σου με το κινητό. Άφησε το λίγο στην άκρη, αποσυνδέσου και δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Είναι η ώρα να αφουγκραστείς τις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες.

Η επιρροή και η υπερπληροφόρηση απο τη χρήση των οθονών, δημιουργούν αρνητικές σκέψεις και ένα αίσθημα ευαλωτότητας. Πόσο αρνητικά σε επηρεάζει να μην απολαμβάνεις αυτές τις στιγμές που περίμενες με τόση ανυπομονησία; Εστίασε την προσοχή σου στο τώρα που είναι αληθινό, και προσπέρασε το πλασματικό που παρουσιάζεται στην οθόνη σου.

Αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σου

Η απαιτητική καθημερινότητα έχει «σύμμαχο» ένα πρόγραμμα γεμάτο άγχος και περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Οι διακοπές είναι η ευκαιρία σου να το ανατρέψεις! Άφησε το πρόγραμμα πίσω και απελευθερώσου από την πίεση χρόνου. Οι μέρες σου μπορούν να γεμίσουν με όσα σε κάνουν να νιώθεις χαρά και σου λείπουν τόσο καιρό. Δώσε χώρο και χρόνο στις ανάγκες σου και σκέψου τι είναι αυτό που σε χαλαρώνει πραγματικά. Ανακάλυψε ποιοι άνθρωποι, δραστηριότητες ή μέρη σου δημιουργούν θετικά συναισθήματα. Θα μπορούσε να είναι μια αθλητική δραστηριότητα, το διάβασμα ενός βιβλίου, οι συναντήσεις με φίλους, η επαφή με τη φύση, ένα μπάνιο στη θάλασσα ή μια βόλτα στο βουνό. Ποια ώρα της ημέρας σε ηρεμεί περισσότερο; Ζήσε την! Βγες από το μοτίβο του τι «πρέπει να κάνεις», ακολούθησε το τι «θέλεις να κάνεις» και απόλαυσε το!

Δώσε τροφή στην ψυχική σου ευεξία.

Οι διακοπές είναι η υπενθύμιση που χρειάζεσαι για αυτοφροντίδα και αγάπη. Αξιοποίησε τις μέρες αυτές καλλιεργώντας ποιοτικό χρόνο και δίνοντας χώρο στον εαυτό σου, αγκαλιάζοντας τις σκέψεις σου… Καλές διακοπές.