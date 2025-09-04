9 “αθώες” συμπεριφορές που ωθούν τους άλλους να πιστεύουν ότι είσαι εγωκεντρικός και εγωιστής
JTeam
4 Σεπτεμβρίου 2025
Τα λόγια, οι σκέψεις, οι πράξεις και η συμπεριφορά μας συναποτελούν τον χαρακτήρα μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή, για τις επιλογές που κάνουμε και το lifestyle που ακολουθούμε. Πολλές φορές, όμως, η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας, δεν συνάδει με τη γνώμη των άλλων. Ορισμένες συμπεριφορές που για εμάς είναι εντελώς φυσιολογικές και «αθώες», για τους άλλους είναι δείγμα ενός εγωκεντρικού και γεμάτο εγωισμού ανθρώπου.
Σύμφωνα με την ψυχολογία, υπάρχουν ορισμένα τρανταχτά παραδείγματα που ωθούν τους ανθρώπους γύρω μας να πιστεύουν ότι είμαστε εγωκεντρικοί χαρακτήρες, λειτουργούμε με γνώμονα τον εγωισμό και θέτουμε πάντα τον εαυτό μας σε προτεραιότητα. Κάποιες φορές μπορεί να έχουν δίκιο, κάποιες άλλες, όμως, οι πεποιθήσεις τους δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, γεγονός που δημιουργεί ένα μπέρδεμα.
Ένα αρνητικό σχόλιο, μια δήλωση γεμάτη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό ή μια αυστηρή παρατήρηση για κάποιον τρίτο, μπορούν πράγματι να προξενήσουν παρεξηγήσεις - ακόμα κι αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Υιοθετώντας τις συγκεκριμένες συμπεριφορές ακροβατούμε συνεχώς σε ένα σχοινί, που είναι πιθανό να σπάσει και να βρεθούμε στο κενό. Αν, λοιπόν, οι παρακάτω συμπεριφορές σου θυμίζουν κάτι γνώριμο, ίσως ήρθε η ώρα για ουσιαστικές αλλαγές.
9 παρεξηγήσιμες συμπεριφορές που είναι συνδεδεμένες με τον εγωκεντρισμό
- 1. Σχολιάζω χωρίς να έχω επίγνωση του background. Από ένα υποτιμητικό σχόλιο μέχρι μια κοροϊδευτική ατάκα, είναι πολύ εύκολο να παρεξηγηθείς, χάνοντας την καλή φήμη για τον χαρακτήρα σου.
- 2. Μιλάς συνεχώς για τον εαυτό σου. Είναι συνήθεια, επιβεβαιώνει πως τα έχεις βρει με εσένα και εστιάζεις στις ανάγκες σου, ωστόσο, επίσης, μπορεί πολύ εύκολα να θεωρηθεί στοιχείο εγωκεντρισμού.
- 3. Δείχνεις ελάχιστη ενσυναίσθηση προς τους άλλους. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός καλού ανθρώπου είναι να καταλαβαίνει, να νοιάζεται και να φροντίζει για τους άλλους. Όταν ο εαυτός σου αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητά σου, γεννιούνται σκέψεις που δεν είναι υπέρ σου.
- 4. Θυματοποιείσαι χωρίς λόγο. Ακόμα κι αν κάποιος σχολιάσει αρνητικά ένα γενικό θέμα που μπορεί κατά κάποιον τρόπο να σε αφορά, για παράδειγμα τις γυναίκες ή τους άνδρες, θεωρείς ότι σου κάνει επίθεση και ανεβάζεις τους τόνους σαν να μην υπάρχει κανένας άλλος γύρω σου.
- 5. Ξεχνάς συνεχώς λεπτομέρειες για τις ζωές των ανθρώπων που αγαπάς, γεγονός που δείχνει ότι δεν νοιάζεσαι γι’ αυτούς όσο λες ή πιστεύεις. Πώς γίνεται να ξεχνάς τα γενέθλια του φίλου σου ή της αδερφής σου;
- 6. Διακόπτεις μονίμως τους άλλους σαν τα λόγια τους να μην έχουν αξία. Η ανάγκη σου να ακουστείς, σε κάνει αγενή και ενοχλητικό.
- 7. Θεωρείς πως είσαι το κέντρο του κόσμου και ό,τι κι αν σου συμβεί ή ό,τι κι αν χρειαστείς, πρέπει όλοι να τρέξουν.
- 8. Μιλάς δυνατά, κάνεις θόρυβο και παρεμβαίνεις ακόμα και σε πράγματα που δεν σε αφορούν. Η τάση σου να κάνεις συνεχώς αισθητή την παρουσία σου, κάνει τους άλλους να πιστεύουν πως είσαι εγωκεντρικός.
- 9. Λες συνέχεια όχι, απορρίπτοντας κάθε αίτημα των ανθρώπων σου, οι οποίοι πια σε θεωρούν σνομπ και εγωκεντρικό.
