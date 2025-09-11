10 καθημερινές σκέψεις που κρατούν για τον εαυτό τους οι ευφυείς άνθρωποι
JTeam
11 Σεπτεμβρίου 2025
Υπάρχουν άνθρωποι που εξωτερικεύουν ακόμα και την πιο απλή σκέψη τους, μοιράζονται όσα έχουν κατά νου και ποτέ δεν κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Από την άλλη, υπάρχει και εκείνη η κατηγορία, που δύσκολα θα επικοινωνήσει όσα σκέφτεται ή αισθάνεται, προτιμώντας έτσι να μείνει σιωπηλή στο πλαίσιο μιας συζήτησης. Αυτά τα άτομα μπορεί να μην νιώθουν άνετα να μοιράζονται τις ιστορίες ή τις σκέψεις τους, είτε γιατί αποτελούν κομμάτι του εαυτού τους που θέλουν να προστατέψουν είτε γιατί αφορούν σε άλλους. Κάπως έτσι πράττουν και οι ευφυείς άνθρωποι.
Τα άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης γνωρίζουν πολύ καλά πότε πρέπει να εκφράζουν την άποψή τους και πότε όχι. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, θα επιλέξουν αν και τι θα μοιραστούν, λαμβάνοντας υπόψη τους τόσο το θέμα όσο και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους. Πολλές φορές, μάλιστα, αυτή η επιλογή τους προκύπτει από την επιθυμία να μη χειροτερέψει μια κατάσταση, να μην δώσουν συνέχεια σε ένα επίμαχο θέμα ή να μην προσβάλουν κάποιον.
Οι ευφυείς άνθρωποι γνωρίζουν καλά πώς να χειρίζονται τον λόγο, πότε να τοποθετούνται και πότε όχι, αλλά και πώς να παρουσιάζουν όσα θέλουν να επικοινωνήσουν. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχουν 10 σκέψεις που οι ευφυείς άνθρωποι κρατούν για τον εαυτό τους και έχουν τους λόγους τους.
10 φράσεις που σπάνια θα μοιραστεί σε μια συζήτηση ένας ευφυής άνθρωπος
- 1. «Αυτό που λες δεν είναι απολύτως σωστό»
- 2. «Αυτό που είπες το ξέρω ήδη»
- 3. «Φάσκεις και αντιφάσκεις όλη την ώρα»
- 4. «Υπάρχει και πιο απλός τρόπος για να πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα»
- 5. «Παραλείπεις σημαντικές πληροφορίες που αλλάζουν όλο το νόημα»
- 6. «Χάνεσαι στις λεπτομέρειες, ξεχνώντας τη συνολική εικόνα του θέματος»
- 7. «Οι εντάσεις και οι τσακωμοί σε πηγαίνουν συνεχώς πίσω. Δεν λύνεις το πρόβλημα έτσι»
- 8. «Καταλαβαίνω ότι είσαι χειριστικός»
- 9. «Ξέρω ήδη πώς θα πάει αυτό. Και δεν θα είναι καλό»
- 10. «Είναι εντελώς ανίδεος»
