Είσαι τελειομανής; Αυτός είναι ο λόγος που σαμποτάρεις τον ίδιο σου τον εαυτό

Η τελειομανία συχνά οδηγεί σε φόβο για την επιτυχία, καθώς οι τελειομανείς δυσκολεύονται να αποδεχτούν την αναγνώριση και να νιώσουν ότι αξίζουν.

Η τελειομανία, ένα χαρακτηριστικό που πολλοί θεωρούν ως κινητήρια δύναμη για επιτυχία, συχνά συνδέεται με έναν αντιφατικό φόβο απέναντι στα επιτεύγματα. Ειδικοί στην ψυχολογία τονίζουν ότι οι τελειομανείς μπορεί να αυτοσαμποτάρονται ακόμα και όταν επιτυγχάνουν στόχους, καθώς η αίσθηση ότι δεν είναι ποτέ αρκετά καλοί κυριαρχεί.

Ο Λέον Γκάρμπερ, σύμβουλος ψυχικής υγείας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ειδικεύεται στη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, της τελειομανίας και υπαρξιακών ζητημάτων. Σύμφωνα με τον Γκάρμπερ, η τελειομανία μπορεί να θεωρηθεί μορφή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Αυτή η συμπεριφορά περιλαμβάνει πράξεις που μειώνουν την πιθανότητα επίτευξης στόχων, ακόμα και όταν το άτομο πιστεύει ότι τους υπηρετεί. Ο τελειομανής πιστεύει ακράδαντα ότι γνωρίζει τι προάγει την επιτυχία και συχνά αγνοεί ή μειώνει τα επιτεύγματά του, καθώς δεν πληρούν το ακραίο πρότυπο που ορίζει ως «τέλειο».

Η τελειομανία συχνά πηγάζει από μια βαθιά αίσθηση ανεπάρκειας ή κακίας. Από τη μία, το άτομο επιδιώκει να είναι επιτυχημένο ή ηθικά άρτιο, αλλά ταυτόχρονα βασανίζεται από αυτοαμφισβήτηση. Η ερώτηση «Το αξίζω αυτό;» επανέρχεται συνεχώς, και όποια ένδειξη επιτυχίας συναντάται με εσωτερική αμφισβήτηση. Αυτό οδηγεί συχνά στην ελαχιστοποίηση των επιτευγμάτων και στην αναζήτηση νέων τρόπων για να «αποδείξει» την αξία του, χωρίς ποτέ να νιώσει πλήρης ικανοποίηση.

Ο φόβος της αποτυχίας συνδέεται με την αίσθηση ότι κάθε λάθος θα αποκαλύψει την «απάτη» που νιώθει ο τελειομανής ότι είναι. Αυτός ο φόβος οδηγεί σε αποφυγή ή αυτοπεριορισμό, καθώς η αναγνώριση μιας επιτυχίας προκαλεί εσωτερική ένταση. Η τελειομανία δεν χρησιμοποιείται τόσο για να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, όσο για να αποφευχθεί το αίσθημα ανεπάρκειας.

Στη θεραπεία, οι ειδικοί συχνά προτείνουν στους τελειομανείς να μάθουν να αποδέχονται την επιτυχία και την αποτυχία, χωρίς να ταυτίζουν την αξία τους αποκλειστικά με το αποτέλεσμα. Η αναγνώριση ότι η επιτυχία δεν συνεπάγεται αυτομάτως αριστεία ή μόνιμη αναγνώριση βοηθά στην καλλιέργεια μιας πιο υγιούς σχέσης με τον εαυτό και τους στόχους του. Αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει για την αξία ενός έργου ή μιας προσπάθειας, ο τελειομανής μπορεί να μειώσει την εσωτερική πίεση και να βιώσει μεγαλύτερη ελευθερία και ικανοποίηση.

Το παράδοξο της τελειομανίας είναι σαφές: όσο πιο πολύ επιδιώκει κάποιος την τελειότητα, τόσο περισσότερο φοβάται την επιτυχία και αποφεύγει τη χαρά που αυτή μπορεί να φέρει. Κατανόηση, αποδοχή και πρακτική άσκηση στην αυτοσυμπόνια αποτελούν τα κλειδιά για να μάθει κάποιος να απολαμβάνει τα επιτεύγματά του χωρίς συνεχή αυτοκριτική.