Πώς να γίνεις αμέσως πιο συμπαθής: Η "χρυσή" τεχνική και 3 ακόμα συμβουλές για επιτυχημένη επικοινωνία

Είναι τόσο απλό και η επιτυχία θεωρείται δεδομένη.

Έχεις αισθανθεί ποτέ αμήχανα σε μια νέα παρέα ή σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, νιώθοντας ότι δυσκολεύεσαι να συνδεθείς με τους άλλους; Η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική και συχνά, το άγχος της έκθεσης μας κάνει να «μπλοκάρουμε» και να αδυνατούμε να δείξουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Το αποτέλεσμα; Δημιουργείται μια εικόνα για εμάς που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την προσωπικότητά μας.

Ευτυχώς, υπάρχουν απλές και αποδεδειγμένες τεχνικές που μπορούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που έχουμε. Σύμφωνα με ειδικούς στην επικοινωνία, μία συγκεκριμένη «χρυσή» τεχνική μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, κάνοντάς μας αμέσως πιο αρεστούς και πιο συμπαθείς.

Η «χρυσή» τεχνική: Δείξε ότι θυμάσαι

Η ειδικός στην επικοινωνία, Lorraine K. Lee, αποκαλύπτει το μυστικό που μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις σε κάθε συζήτηση: Να θυμάσαι ή να γνωρίζεις πάντα κάτι για τον συνομιλητή σου. Αυτή η φαινομενικά μικρή λεπτομέρεια έχει τεράστια δύναμη. Δείχνει ότι δεν είσαι απλώς «παρών» στη συζήτηση, αλλά ότι έχεις δώσει προσοχή στα λεγόμενά του.

Για παράδειγμα, αν έχετε ξανασυναντηθεί, μια απλή ερώτηση όπως «Πώς πήγε τελικά εκείνη η μετακόμιση;» ή «Έκανες αυτό το ταξίδι που σχεδίαζες;», δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον. Αν γνωρίζεις το επάγγελμά του, μπορείς να ρωτήσεις κάτι σχετικό με έναν πρόσφατο διαγωνισμό ή μια εξέλιξη στον κλάδο του. Σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται στο τι θα πουν οι ίδιοι, το να συγκρατείς πληροφορίες για τους άλλους σε κάνει αυτόματα να ξεχωρίζεις και να δημιουργείς μια θετική εντύπωση.

© Unsplash

Συμβουλή #1: Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης αποτελεί την ειδοποιό διαφορά και είναι το θεμέλιο της καλής επικοινωνίας. Το να ακούς πραγματικά τον συνομιλητή σου είναι κρίσιμο. Μπορεί το μυαλό σου να τρέχει σε χίλια πράγματα, όμως τη στιγμή της συζήτησης είναι απαραίτητο να είσαι 100% «παρών». Η ενεργητική ακρόαση σημαίνει: 1. Να μην περιμένεις απλώς τη σειρά σου για να μιλήσεις. 2. Να μην διακόπτεις. 3. Να κοιτάς τον συνομιλητή σου στα μάτια.

Είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς, αν κάποιος απλώς κουνάει καταφατικά το κεφάλι του ή αν πράγματι επεξεργάζεται αυτά που ακούει. Όταν ακούς ενεργητικά, ο άλλος νιώθει σεβασμό και εκτίμηση.

Συμβουλή #2: Οι σωστές ερωτήσεις

Για να δείξεις, ότι ακούς ενεργά και όχι ότι βρίσκεσαι απλώς στον χώρο, κάνε «ανοιχτές» ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν απαντώνται με ένα απλό «ναι» ή «όχι», αλλά ενθαρρύνουν τον συνομιλητή να μοιραστεί περισσότερα. Αντί να ρωτήσεις «Σου αρέσει η δουλειά σου;», μπορείς να πεις «Τι είναι αυτό που βρίσκεις πιο ενδιαφέρον στη δουλειά σου;». Αυτό μετατρέπει έναν μονόλογο σε διάλογο και δείχνει ότι εκτιμάς τη γνώμη και τις εμπειρίες του άλλου.

Συμβουλή #3: Η γλώσσα του σώματος δεν λέει ψέματα

Η επικοινωνία δεν είναι μόνο λόγια. Ο τρόπος που στέκεσαι, οι εκφράσεις του προσώπου σου και η οπτική επαφή παίζουν τεράστιο ρόλο. Ένα ζεστό χαμόγελο, μια ανοιχτή στάση σώματος (χωρίς σταυρωμένα χέρια) και η διατήρηση οπτικής επαφής δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και άνεσης. Δείχνουν ότι είσαι προσιτός και αφοσιωμένος στη συζήτηση.

Το να γίνεις πιο συμπαθής και αρεστός δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσποιηθείς κάποιον που δεν είσαι. Αντίθετα, οι παραπάνω τεχνικές λειτουργούν καλύτερα όταν πηγάζουν από γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο απέναντί σου. Το να θυμάσαι λεπτομέρειες, να ακούς με προσοχή και να δείχνεις τη συμμετοχή σου με τη γλώσσα του σώματος, είναι απλώς εργαλεία για να εκφράσεις την αυθεντική σου επιθυμία για σύνδεση.

