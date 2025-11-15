Νιώθεις να “πνίγεσαι” από τις πληροφορίες που λαμβάνεις; - 8 κανόνες για να επιβιώσεις

Ειδικοί μιλούν στο The Guardian και αναφέρουν βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις για να προστατεύσεις τον εαυτό σου στην εποχή της υπερφόρτωσης πληροφοριών.

Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, η καθημερινότητά μοιάζει με ένα διαρκές παιχνίδι επιβίωσης, όπου οι απόψεις, οι αντιπαραθέσεις και το άγχος μας κυνηγούν διαρκώς. Η επιστημονική κοινότητα της Guardian, παρουσιάζει μια σειρά πρακτικών κανόνων για να αντιμετωπίσουμε την κρίση της πληροφορίας και να προστατεύσουμε την ψυχική και κοινωνική μας υγεία. Οι συμβουλές αυτές βασίζονται σε πρακτικές λύσεις που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης πληροφοριών.

Πώς να διαχειριστείς την κρίση της πληροφορίας

1. Μην διαφωνείς με αγνώστους

Η προσωπική αντιπαράθεση στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις συχνά οδηγεί σε ανταλλαγή ακραίων απόψεων και συναισθηματική εξάντληση. Αντί να επιδιώκεις να πείσεις, προτίμησε να αποσύρεσαι ή να απαντάς με ευγένεια και σεβασμό.

2. Προσέξε πώς αισθάνεσαι πριν μοιραστείς κάτι

Αν μια πληροφορία σε κάνει να νιώθεις έντονα συναισθήματα, είτε θυμό είτε χαρά, χρησιμοποίησε αυτό ως σήμα για να επιβραδύνεις και να ελέγξεις την αλήθεια της.

3. Μην ντροπιάζεις δημόσια άλλους

Αν κάποιος μοιράζεται κάτι που θεωρείς ψευδές, μην τον ντροπιάζεις δημόσια . Προσέγγισέ τον ιδιωτικά και με συμπόνια. Θα ήθελες και εσύ να σε προσεγγίσουν με τον ίδιο τρόπο.

4. Μην «διαβάζεις με μίσος»

Το διαδίκτυο σε προκαλεί να βρεις απόψεις που σε εξοργίζουν ή σε ευχαριστούν. Αποφύγει την τάση να αναζητάς μόνο αυτές που ενισχύουν τη δική σου άποψη. Προσπάθησε να διαβάζεις με ανοιχτό μυαλό.

5. Αναγνώρισε την αξία της ανθρωπιάς στους άλλους

Μην αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους ως σύμβολα ή ιδεολογικά στοιχεία. Θυμήσου ότι πίσω από κάθε άποψη υπάρχει ένας άνθρωπος με δικά του λογικά και συναισθήματα.

6. Χρησιμοποίησε το κινητό σου με σύνεση

Τα κινητά σχεδιάζονται να σε κρατούν συνεχώς συνδεδεμένο. Προσπάθησε να ορίζεις χρόνο αποσύνδεσης και να μην εξαρτάσαι από την οθόνη για την ψυχική σου ισορροπία.

7. Περιόρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι πηγή άγχους και μοναξιάς. Προσπάθησε να μειώσεις το χρόνο που περνάς σε αυτά και να δίνεις προτεραιότητα στις προσωπικές επαφές.

8. Δώσε στις θεσμικές αρχές το πλεονέκτημα της αμφιβολίας

Οι θεσμοί κάνουν λάθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλη η πληροφορία τους είναι αναξιόπιστη. Αναγνώρισε την προσπάθειά τους να είναι αντικειμενικοί και μην τους καταδικάζεις ριζικά λόγω μεμονωμένων λαθών.

Με συνειδητές επιλογές και αυτοσυγκράτηση, μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να διατηρήσεις την ανθρώπινη σου συνοχή. Η επιβίωση στην εποχή της πληροφορίας είναι θέμα επιλογής και συνειδητότητας, όπως προτείνουν οι ειδικοί.