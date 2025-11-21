Αν βλέπεις true-crimes σειρές πριν κοιμηθείς, οι ψυχολόγοι έχουν κάτι ανησυχητικό να σου πουν

Σε περίπτωση που λατρεύεις (και εσύ) να παρακολουθείς true-crimes σειρές και ταινίες, μάλλον πρέπει να γνωρίζεις κάτι για τον ψυχικό κόσμο σου.

Γυρίζεις σπίτι, τρως, κάνεις μπάνιο και κάθεσαι - επιτέλους - στον καναπέ σου, μετά από μια εξαντλητική ημέρα. Επόμενη κίνηση; Το Netflix. Αυτή η ώρα της ημέρας, που θα χαλαρώσεις στην ασφάλεια του σπιτιού σου και θα παρακολουθήσεις σειρές ή ταινίες, είναι η πιο αγαπημένη ώρα για τους περισσότερους και, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τον λόγο. Σε αυτό το σημείο, έρχεται η παρέμβαση από τους ψυχολόγους: τι είδος ταινιών/σειρών θα δεις, λίγο πριν αφεθείς στην αγκαλιά του Μορφέα; Αν η απάντηση είναι true-crime, συνέχισε να διαβάζεις.

Μια μεγάλη κατηγορία σινεφίλ και ταινιοφάγων απολαμβάνει να βλέπει ιστορίες μυστηρίου, εγκλημάτων και δολοφονιών λίγο πριν την εκπνοή της ημέρας. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, πίσω από αυτή την επιλογή κρύβονται συγκεκριμένοι λόγοι, που χρειάζονται εξήγηση. Όσο κι αν θεωρούν πως πρόκειται απλώς για μια προτίμηση και τίποτα περισσότερο, οι επιστήμονες έχουν αντίθετη άποψη. Οι ιστορίες που θέλουμε να βλέπουμε σε σειρές και ταινίες μαρτυρούν ένα κομμάτι - μικρό μεν, αλλά σημαντικό - της προσωπικότητας του εκάστοτε ανθρώπου.

Γιατί πρέπει να σταματήσεις να βλέπεις true-crimes πριν κοιμηθείς

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Μελ Ρόμπινς στο Tik Tok, η Δρ Θέμα Μπράιαντ αναλύει την τάση των ανθρώπων να βλέπουν συναισθηματικά έντονες σειρές και ταινίες πριν κοιμηθούν, αποκαλύπτοντας τι σημαίνει αυτή η επιλογή για την προσωπικότητά τους. Όπως παραθέτει, ένα σοφό ερώτημα που μπορεί να θέσει ο καθένας στον εαυτό του, είναι το «γιατί με χαλαρώνει να βλέπω εγκλήματα και πόνο;». Η ειδικός σχολιάζει πως θα ήταν προτιμότερο να παρακολουθούσαν περιεχόμενο χωρίς πολλή σκέψη ή συναισθηματική ταραχή, προκειμένου να εισέρχονται σε μια φάση ηρεμίας και γαλήνης για τον ύπνο τους.

«Πολλοί άνθρωποι ζουν, έχοντας στην καθημερινότητά τους έντονο άγχος. Επομένως, συχνά μπερδεύουν την ηρεμία με την πλήξη. Ακριβώς επειδή είναι συνηθισμένοι να βιώνουν συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα, επιθυμούν να βλέπουν περιεχόμενο που προκαλεί “θόρυβο”. Θεωρούν, πως όταν υπάρχει ηρεμία, κάτι πηγαίνει λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά η ψυχολόγος Δρ Μπράιαντ.

Έρευνες επιβεβαιώνουν, πως οι true crimes σειρές και ταινίες, μπορούν να κρατήσουν το μυαλό σου σε εγρήγορση - ακόμα κι όταν δεν βρίσκεσαι σε πραγματικό κίνδυνο. Η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιο περιεχόμενο, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε κατάθλιψη ή σε σοβαρές διαταραχές άγχους. Οι άνθρωποι τείνουν να συνηθίζουν τον αρνητισμό, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να τον αναζητούν.

Κάνοντας, λοιπόν, μια προσπάθεια να απαλλαχθείς από τα δράματα και να εστιάσεις σε όλα εκείνα που σε ηρεμούν και σε γεμίζουν θετική ενέργεια, θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά σου. Μπορεί αρχικά αυτή η γαλήνη να σου φαίνεται άγνωστη, ωστόσο όσο περνάει ο καιρός, θα καταλάβεις ακριβώς, γιατί ωφελεί την ψυχική υγεία σου. Μήπως, λοιπόν, απόψε να δεις rom-com ή εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ;

