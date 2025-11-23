Αυτή είναι η ικανότητα που προβλέπει την επιχειρηματική επιτυχία, σύμφωνα με επιστήμονες του Χάρβαρντ

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αποκαλύπτει την ικανότητα που υπερέχει έναντι όλων των άλλων στην πορεία ενός επιχειρηματία, εξηγώντας γιατί η καλλιέργειά της αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά το τοπίο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, πολλές από τις δεξιότητες που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητες αρχίζουν να χάνουν την αξία τους. Την ίδια στιγμή, επιστήμονες και ειδικοί του Χάρβαρντ αναδεικνύουν μια ικανότητα που φαίνεται να καθορίζει περισσότερο από κάθε άλλη την επιχειρηματική πορεία: την ικανότητα λήψης ουσιαστικών αποφάσεων - ακόμα και σε ένα περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Πρόκειται για μια δεξιότητα που δεν διδάσκεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά καλλιεργείται μέσα από την τριβή και τις καταστάσεις της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή και επιχειρηματία Ρέζα Σάτσου, οι δεξιότητες που βασίζονται στην αποστήθιση ή στην επανάληψη δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτελεί ολοένα και πιο σύνθετες εργασίες, οι επιχειρηματίες χρειάζεται να ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να αξιολογούν καταστάσεις, να αναγνωρίζουν ευκαιρίες και να προχωρούν σε αποφάσεις ακόμη και χωρίς πλήρη δεδομένα.

Το «comfort zone» εγκλωβίζει τους μελλοντικούς επιχειρηματίες

Ο Ρέζα Σάτσου τονίζει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σημερινής εκπαίδευσης είναι η τάση να προστατεύει τους φοιτητές από ο,τιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί «δύσκολο» ή «αγχωτικό». Η πραγματική όμως μάθηση - ειδικά στην επιχειρηματικότητα - προκύπτει όταν ο άνθρωπος αναγκάζεται να εκτεθεί, να πάρει θέση και να δράσει.

Στα προγράμματά του, οι φοιτητές καλούνται να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους, να λάβουν αποφάσεις που έχουν συνέπειες και να το κάνουν αυτό χωρίς πάντα να διαθέτουν όλη την απαιτούμενη πληροφορία. Όπως υποστηρίζει, αυτή η διαδικασία λειτουργεί ως ασφαλές αλλά ρεαλιστικό «πεδίο δοκιμής», όπου το λάθος δεν σημαίνει πως ήρθε το τέλος του κόσμου, αλλά αποτελεί μάθημα.

Η ικανότητα λήψης αποφάσεων είναι το κλειδί για την επιτυχία

Αν και πολλοί νέοι επιχειρηματίες εκδηλώνουν φόβο απέναντι στο ρίσκο, η πραγματικότητα της αγοράς είναι ξεκάθαρη: η απόδοση βρίσκεται εκεί ακριβώς όπου υπάρχει και το ρίσκο. Για τον Ρέζα Σάτσου, δεν πρόκειται για άγνοια κινδύνου, αλλά για την ικανότητα να αναλαμβάνει κανείς υπολογισμένο ρίσκο - να βλέπει τις πιθανότητες, να αναλύει τα δεδομένα και να επιλέγει συνειδητά το επόμενο βήμα.

Σε μια εποχή που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, η ικανότητα λήψης αποφάσεων αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο εφόδιο των σύγχρονων δημιουργών και καινοτόμων. Η καλλιέργειά της απαιτεί άσκηση, τόλμη και διάθεση για έξοδο από τη ζώνη άνεσης - αλλά είναι αυτή ακριβώς που μπορεί να μετατρέψει μια ιδέα σε επιτυχημένο εγχείρημα. Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ συμφωνούν πως όποιος καλλιεργήσει αυτή τη δεξιότητα, αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες να διακριθεί στον τομέα του, σημειώνοντας συνεχώς πρόοδο.

