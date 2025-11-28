Από τον ναρκισσισμό στην κοινωνιοπάθεια: 3 συμπεριφορές που μαρτυρούν ότι κάποιος ξεπέρασε τα όρια

Όχι, δεν είναι δύσκολο να ξεπεράσεις τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ του ναρκισσισμού και της κοινωνιοπάθειας. Μερικές φορές, μάλιστα, οι θύτες δεν έχουν επίγνωση των πράξεών τους.

Ναρκισσισμός vs κοινωνικοπάθεια: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο τρέφει υπερβολική αγάπη για τον εαυτό του, έχει ανάγκη από αυτοπροβολή, θεωρεί ότι είναι σημαντικότερος από ο,τιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο και κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια του για να το αποδείξει. Από την άλλη, το άτομο που είναι κοινωνιοπαθής μπορεί να εξελιχθεί σε μια επικίνδυνη προσωπικότητα. Εκμεταλλεύεται ό,τι συμβαίνει γύρω του προς όφελός του, αδιαφορώντας αν οι πράξεις του επηρεάζουν την ψυχική υγεία των άλλων.

Ενώ τα όρια μεταξύ ναρκισσισμού και κοινωνικοπάθειας είναι ξεκάθαρα, είναι πολύ εύκολο να ξεπεραστούν. Η αλήθεια είναι, πως οι ναρκισσιστές μπορούν να γίνουν εξαντλητικοί, ωστόσο η περίπτωση των κοινωνιοπαθών είναι χειρότερη: δεν αναζητούν απλώς τον θαυμασμό, τον εκμεταλλεύονται στον απόλυτο βαθμό. Μπορεί η ενσυναίσθηση να απουσιάζει και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο οι κοινωνιοπαθείς συχνά παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες - ακόμα και τα δικαιώματα των άλλων.

3 συμπεριφορές που αποτελούν δείγμα κοινωνιοπάθειας

#1 Φτιάχνουν ένα μωσαϊκό από ψέματα

Οι άνθρωποι που περνούν τα όρια του ναρκισσισμού και γίνονται κοινωνιοπαθείς είναι αναξιόπιστοι. Θα σε προδώσουν με την πρώτη ευκαιρία - είτε σε επαγγελματικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο. Λένε συνεχώς ψέματα, παριστάνουν πάντα τα θύματα, αδιαφορούν για πώς νιώθουν τα άτομα γύρω τους. Μόνο τους μέλημα είναι το συμφέρον τους και δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάρουν αυτό που θέλουν.

#2 Βρίσκουν γαλήνη κάθε φορά που παραβλέπουν τα όρια

Οι κοινωνιοπαθείς δεν θα νιώσουν ποτέ τύψεις - όσο κι αν πληγώσουν τον άλλον. Μπορούν να γίνουν αδίστακτοι και να αλλάξουν προσωπεία από τη μια στιγμή στην άλλη. Επίσης, δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν όσους τους αδίκησαν. Ένας κοινωνιοπαθής δεν ξεχνάει ποτέ εκείνους που τον πλήγωσαν και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ανταποδώσει.

#3 Εκμεταλλεύονται τους άλλους μόνο και μόνο για να δουν την αντίδρασή τους

Ένας κοινωνιοπαθής θα εκμεταλλευτεί τους άλλους, επειδή το βρίσκει διασκεδαστικό - δεν χρειάζεται να νιώθει απειλή. Πιέζουν καταστάσεις, ξεπερνούν προσωπικά όρια, γίνονται αγενείς απλώς και μόνο για να περάσουν καλά. Όσο απαντάς στις «επιθέσεις» τους τόσο περισσότερο θα αντιδρούν.

