Αν αυτά τα 8 σενάρια επαναλαμβάνονται συνεχώς στη ζωή κάποιου, τότε η κοινωνική νοημοσύνη του είναι χαμηλή

Η κοινωνική νοημοσύνη δεν είναι ένα στατικό χάρισμα, αλλά η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει τα σήματα, να κατανοεί το πλαίσιο και να ανταποκρίνεται με τον σωστό τρόπο

Υπάρχουν στιγμές που η επικοινωνία μοιάζει με ναρκοπέδιο ή που κάποιος νιώθει ότι είναι ο τελευταίος που αντιλαμβάνεται όσα οι άλλοι κατανοούν ενστικτωδώς. Αν ένας άνθρωπος αισθάνεται συχνά ότι «χάνει τη φάση» ή ότι παρερμηνεύει τις διαθέσεις των γύρω του, η αιτία εντοπίζεται πιθανότατα στο επίπεδο της κοινωνικής του νοημοσύνης.

Η κοινωνική νοημοσύνη δεν είναι ένα στατικό χάρισμα, αλλά η ικανότητα του ατόμου να διαβάζει τα σήματα, να κατανοεί το πλαίσιο και να ανταποκρίνεται με τον σωστό τρόπο. Όταν ορισμένα δυσάρεστα σενάρια επαναλαμβάνονται συστηματικά, λειτουργούν ως «καμπανάκι» ότι η κοινωνική επίγνωση χρειάζεται ενίσχυση. Ευτυχώς, η κοινωνική νοημοσύνη είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται. Στην ουσία, είναι η ικανότητα να παρατηρεί κανείς τις μικρές λεπτομέρειες, έναν τόνο φωνής, μια ματιά, μια παύση, που κάνουν την επικοινωνία πιο εύκολη και ουσιαστική.

8 χαρακτηριστικά μοτίβα που δείχνουν ότι η κοινωνική νοημοσύνη ενός ατόμου χρειάζεται δουλειά

Η συχνή ανάγκη επεξήγησης των αστείων

Το χιούμορ βασίζεται στην ταχύτητα και την κατανόηση του υπονοούμενου. Όταν ένας άνθρωπος χρειάζεται συχνά επεξήγηση για να γελάσει, σημαίνει ότι δυσκολεύεται να συλλάβει το συναισθηματικό υπόβαθρο ή τις κοινές αναφορές που κάνουν μια στιγμή αστεία.

Η άγνοια για τις κοινωνικές εξελίξεις του περιβάλλοντός του

Αν κάποιος εκπλήσσεται συνεχώς από χωρισμούς ή παραιτήσεις που «όλοι οι άλλοι» γνώριζαν, προφανώς αδυνατεί να διακρίνει τις μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά των γύρω του. Οι άνθρωποι σπάνια προβαίνουν σε μεγάλες κινήσεις χωρίς να έχουν στείλει προηγουμένως έμμεσα σήματα.

Η κατάληξη των συζητήσεων σε αμήχανη σιωπή

Η τέχνη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης απαιτεί τον συγχρονισμό με την ενέργεια του συνομιλητή. Αν οι προσπάθειες για κουβέντα καταλήγουν συχνά σε αδιέξοδα, αυτό συμβαίνει γιατί το άτομο δεν αντιλαμβάνεται πότε πρέπει να εμβαθύνει και πότε να αποχωρήσει διακριτικά.

Η λήψη σχολίων για «υπερβολική ένταση»

Όταν ένας άνθρωπος ακούει συχνά ότι είναι «too much», είναι μια ένδειξη ότι δεν προσαρμόζει την παρουσία του στον χώρο. Η αδυναμία ανάγνωσης της γλώσσας του σώματος των άλλων (όπως το να κοιτούν το ρολόι τους) οδηγεί στο να γίνεται η παρουσία του κουραστική χωρίς να το καταλαβαίνει.

Η δυσκολία στην αποκωδικοποίηση του φλερτ

Η χαμηλή κοινωνική νοημοσύνη οδηγεί στα δύο άκρα: είτε το άτομο χάνει ολοφάνερα σήματα ερωτικού ενδιαφέροντος, είτε παρερμηνεύει την απλή ευγένεια ως φλερτ. Και οι δύο περιπτώσεις δημιουργούν άβολες καταστάσεις και παρεξηγήσεις.

Η απόρριψη των συμβουλών του, παρά την καλή πρόθεση

Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ζητούν λύσεις, αλλά απλή κατανόηση. Αν οι συμβουλές ενός ατόμου προκαλούν εκνευρισμό αντί για ανακούφιση, αυτό οφείλεται στο ότι το άτομο δεν «έπιασε» τη συναισθηματική ανάγκη της στιγμής.

Η σύγχυση μεταξύ σαρκασμού και σοβαρότητας

Ο σαρκασμός απαιτεί την ικανότητα να ξεχωρίζει κανείς την αντίφαση ανάμεσα στις λέξεις και τον τόνο της φωνής. Το να εκλαμβάνει κανείς κυριολεκτικά μια ειρωνική ατάκα δείχνει έλλειψη κοινωνικού «ραντάρ».

Η αδυναμία κατανόησης των ομαδικών δυναμικών

Κάθε ομάδα έχει αόρατες ιεραρχίες και άγραφους κανόνες. Αν κάποιος νιώθει μόνιμα ως «ξένο σώμα» ή δεν καταλαβαίνει γιατί ορισμένα άτομα έχουν μεγαλύτερη επιρροή, μάλλον του διαφεύγουν οι λεπτοί δεσμοί που ενώνουν τα μέλη μιας ομάδας.

Η αναγνώριση αυτών των σημείων δεν είναι λόγος για αυτοκριτική, αλλά μια ευκαιρία για εξέλιξη. Η κοινωνική νοημοσύνη είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται με την παρατήρηση, την ενεργητική ακρόαση και την προσπάθεια για πραγματική κατανόηση του «άλλου».