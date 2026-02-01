10 παθητικά-επιθετικές φράσεις που μπορούν να καταστρέψουν μακροχρόνιες φιλίες (και τι να πεις αντί γι’ αυτές)

Ακούγονται αθώες, αλλά δεν είναι. Κι όμως, πιθανότατα έχεις χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία από αυτές τις «τοξικές» ατάκες

Οι φιλίες υποτίθεται ότι είναι η «ασφαλής μας φωλιά» – μια πηγή χαράς και στήριξης. Ωστόσο, ακόμα και στις πιο στενές σχέσεις, η επικοινωνία μπορεί να μπλοκάρει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ταχύτερος τρόπος για να διαβρωθεί μια υγιής σχέση είναι η παθητική επιθετικότητα. Τι είναι η παθητική επιθετικότητα όμως;

Είναι ο έμμεσος τρόπος έκφρασης αρνητικών συναισθημάτων. Αντί να πεις «πληγώθηκα», επιλέγεις τον σαρκασμό, τη σιωπή ή τα «καρφιά». Γιατί το κάνουμε; Συχνά από φόβο για τη σύγκρουση ή επειδή δεν έχουμε τα σωστά εργαλεία να εκφράσουμε τα θέλω μας.

10 φράσεις που πρέπει να βγάλεις από το λεξιλόγιό σου αν θέλεις να κρατήσεις τις φίλες σου

«Ουάου, τι καλά που είσαι!» (Must be nice)

Η κρυφή σημασία; Ζήλια ή παράπονο. Συνηθίζεται αυτή η φράση όταν μια φίλη σου λέει για τις διακοπές της ή μια προαγωγή. Αντί να χαρείς, την υποτιμάς. Πες καλύτερα: «Νιώθω λίγο παραμελημένη/πίσω τελευταία και θα ήθελα να το συζητήσουμε».

«Νόμιζα ότι ήμασταν πιο κοντά...»

Η κρυφή σημασία; Ενοχοποίηση. Συνήθως το λέμε όταν μαθαίνουμε για ένα event στο οποίο δεν καλεστήκαμε. Πες καλύτερα: «Είδα τις φωτογραφίες και στεναχωρήθηκα που δεν ήμουν εκεί. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό;».

«Κάνε ό,τι θέλεις» ή «Αν αυτό θέλεις εσύ...»

Η κρυφή σημασία: Διαφωνώ κάθετα, αλλά δεν το λέω ευθέως. Είναι μια μορφή απόσυρσης που αφήνει την άλλη πλευρά μετέωρη. Πες καλύτερα: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για σένα. Θέλεις να σου πω γιατί;».

«Έλα μωρέ, μια πλάκα έκανα!»

Η κρυφή σημασία; Gaslighting. Μεταφέρεις την ευθύνη στην άλλη πλευρά («είσαι υπερβολικά ευαίσθητη»), αντί να ζητήσεις συγγνώμη για ένα άστοχο σχόλιο. Πες καλύτερα: «Συγγνώμη, είδα ότι άλλαξε η διάθεσή σου. Είπα κάτι που σε πρόσβαλε χωρίς να το καταλάβω;».

«Εσύ ξέρεις καλύτερα»

Η κρυφή σημασία; Παραίτηση και θυμός. Ακούγεται σαν ελευθερία, αλλά κρύβει την ενόχληση ότι η γνώμη σου δεν εισακούστηκε. Πες καλύτερα: «Έχω μια διαφορετική άποψη και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου πριν αποφασίσεις».

«Είσαι υπερβολική»

Η κρυφή σημασία; Ακύρωση συναισθημάτων. Κανείς δεν θέλει να ακούει ότι η αντίδρασή του είναι «λάθος». Πες καλύτερα: «Καταλαβαίνω ότι πληγώθηκες, μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο περισσότερο το γιατί για να το καταλάβω καλύτερα;».

«Φαίνεται πως δεν σε νοιάζει καθόλου η γνώμη μου»

Η κρυφή σημασία; Επίθεση αντί για έκφραση πόνου. Αυτό προκαλεί άμυνα στην άλλη πλευρά και οδηγεί σε καβγά. Πες καλύτερα: «Όταν είπα την άποψή μου και δεν αντέδρασες, ένιωσα ότι δεν μετράει η γνώμη μου και πληγώθηκα».

«Καλά, είμαι Ok»

Η κρυφή σημασία; Η απόλυτη παθητική επιθετικότητα. Η γλώσσα του σώματος λέει «βράζω», αλλά το στόμα λέει «όλα καλά». Πες καλύτερα: «Νιώθω κάπως περίεργα τώρα και χρειάζομαι λίγο χρόνο, αλλά θέλω να το συζητήσουμε μετά».

«Δεν ξέρω αν πήρες τα μηνύματά μου, αλλά...»

Η κρυφή σημασία; Παράπονο για την καθυστέρηση στην απάντηση. Πες καλύτερα: «Νιώθω ότι με έχεις παραμελήσει λίγο τελευταία και μου λείπεις. Συμβαίνει κάτι;».

«Φαίνεται πως η φιλία μας δεν είναι προτεραιότητα για σένα»

Η κρυφή σημασία; Τιμωρία. Αντί να εστιάσεις στο πώς νιώθεις εσύ, κατηγορείς τον χαρακτήρα της φίλης σου. Πες καλύτερα: «Ένιωσα άσχημα όταν ακύρωσες τα σχέδιά μας, γιατί ανυπομονούσα να σε δω».

Το μυστικό για υγιείς φιλίες;

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση των statements (δηλώσεις σε πρώτο πρόσωπο). Δηλδή, αντί να λες «Εσύ έκανες αυτό», πες «Εγώ ένιωσα έτσι όταν έγινε αυτό». Δεν χρειάζεται να λύνονται όλα τα μικροπράγματα – μερικές φορές το να δείχνεις κατανόηση είναι η καλύτερη επιλογή. Αν όμως κάτι σε «τρώει», μίλα άμεσα και με αγάπη. Οι αληθινές φιλίες χτίζονται πάνω στην ειλικρίνεια, όχι στα υπονοούμενα.