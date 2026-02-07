AQ: Ο νέος «απαραίτητος» δείκτης που εντοπίζεται στους επιτυχημένους ανθρώπους

Το AQ μετρά την ικανότητα προσαρμογής σε κρίσεις και αλλαγές και θεωρείται πλέον μη διαπραγματεύσιμο skill για όσους θέλουν να έχουν μια επιτυχημένη ζωή.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο δείκτης νοημοσύνης IQ θεωρούνταν το βασικό μέτρο ευφυΐας. Αργότερα, ο EQ (συναισθηματική νοημοσύνη) ήρθε για να διερευνύσει την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης των συναισθημάτων. Σήμερα, όμως, σε έναν κόσμο που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς, από τεχνολογικές ανατροπές και οικονομικές κρίσεις μέχρι εργασιακή αβεβαιότητα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μια νέα δεξιότητα: το AQ (Agility Quotient – Δείκτης Προσαρμοστικότητας).

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα executive coach και συγγραφέα Ρεμπέκα Γουάνγκ, το AQ είναι «η ικανότητα να χειρίζεσαι την αλλαγή, την αβεβαιότητα και το άγνωστο». Όπως υποστηρίζει στο βιβλίο της, δεν πρόκειται πια για ένα «προσόν», αλλά για μια απαραίτητη στάση ζωής, ειδικά για εκείνους που είναι ηγέτες, επιχειρηματίες και στελέχη που καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις υπό πίεση.

Η Γουάνγκ διαπιστώνει ότι ο τρόπος που αντιδρούμε στο στρες αποκαλύπτει το επίπεδο του AQ μας. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, περιγράφει τέσσερα αρχέτυπα προσαρμοστικότητας.

Το πρώτο είναι ο «Νευροχειρουργός»: οργανωτικός, πειθαρχημένος και τελειομανής. Βασίζεται σε δοκιμασμένες συνήθειες και προτιμά τον σχεδιασμό από τον αυθορμητισμό. Αν και αποτελεί σταθερή δύναμη σε περιόδους κανονικότητας, δυσκολεύεται στις ξαφνικές αλλαγές και συχνά φοβάται την αποτυχία. Το «αντίδοτο» είναι να μάθει να βγαίνει από τη ζώνη άνεσής του.

Το δεύτερο είναι ο «Μυθιστοριογράφος»: δημιουργικός και ανεξάρτητος. Αναζητά ελευθερία και νέες εμπειρίες, προσαρμόζεται εύκολα σε εθελοντικές αλλαγές, αλλά συχνά εγκαταλείπει όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Χρειάζεται να μάθει επιμονή και αποδοχή της πραγματικότητας όταν τα σχέδια δεν εξελίσσονται όπως θέλει.

Ακολουθεί ο «Πυροσβέστης», ίσως ο πιο αποτελεσματικός σε κρίσεις. Παραμένει ήρεμος στο χάος και λειτουργεί άριστα υπό πίεση, βρίσκοντας λύσεις εκεί που οι άλλοι παγώνουν. Ωστόσο, η διαρκής δράση τον απομακρύνει από τον στρατηγικό σχεδιασμό και μπορεί να τον εγκλωβίσει σε έναν φαύλο κύκλο «έκτακτων περιστατικών».

Τέλος, ο «Αστροναύτης»: παθιασμένος, τολμηρός και γρήγορος στις αποφάσεις. Πιστεύει στη δύναμη της φαντασίας και της καινοτομίας και δεν φοβάται το ρίσκο. Όμως συχνά παραμελεί τις λεπτομέρειες και δυσκολεύεται να ολοκληρώσει όσα ξεκινά.

Το βασικό μήνυμα της προσέγγισης δεν είναι να «κολλήσει» κανείς σε μια κατηγορία, αλλά να χρησιμοποιήσει τα αρχέτυπα ως εργαλείο αυτογνωσίας. Η ανάπτυξη του AQ σημαίνει καλύτερη διαχείριση του στρες, ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές και πιο ψύχραιμες αποφάσεις.

Σε μια εποχή όπου η σταθερότητα αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα, η επιτυχία φαίνεται πως δεν ανήκει πια μόνο στους πιο έξυπνους ή στους πιο κοινωνικούς — αλλά σε εκείνους που αντέχουν, προσαρμόζονται και προχωρούν μπροστά, ακόμη και όταν το έδαφος αλλάζει κάτω από τα πόδια τους.