Πόσες φορές σε έχει πάρει τηλέφωνο ένας φίλος για να σου πει κάτι δυσάρεστο που του συνέβη; Πολλές, λογικά. Αλλά πόσες εξ αυτών τον έχεις ακούσει προσεκτικά, του έχεις δώσει συμβουλές, χωρίς να φέρνεις στη συζήτηση τις δικές σου δυσκολίες; Ναι, γενικά αυτό που παρατηρείται, είναι ότι οι άνθρωποι γυρνάμε τη συζήτηση στις δικές μας δυσκολίες, θεωρώντας πως βοηθάμε τους φίλους μας, αλλά τελικά δεν ακούμε τον πόνο μας.

Όλοι θέλουμε να είμαστε ο φίλος που δηλώνει «παρών» όταν η ζωή δυσκολεύει. Αλλά η άβολη αλήθεια είναι η εξής: Οι περισσότεροι από εμάς άθελά μας κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, ειδικά όταν προσπαθούμε σκληρά να βοηθήσουμε. Η διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ότι εκείνοι νοιάζονται περισσότερο. Είναι ότι έχουν μάθει τι να μην κάνουν. Γιατί, το να είσαι πραγματικά υποστηρικτικός δεν σημαίνει να έχεις τις σωστές λέξεις ή να ξέρεις πώς να διορθώσεις τα πάντα. Σημαίνει να είσαι εκεί χωρίς να το κάνεις να αφορά εσένα.

8 πράγματα που οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι δεν κάνουν ποτέ όταν ένας φίλος περνάει δύσκολα

Δεν μοιράζονται ποτέ αμέσως μια δική τους παρόμοια ιστορία

Όταν κάποιος σου λέει ότι ο γονιός του είναι άρρωστος, το πρώτο σου ένστικτο μπορεί να είναι να μιλήσεις για τότε που ο δικός σου πατέρας έκανε χειρουργείο. Σταμάτα εκεί. Αυτό δεν χρειάζεται. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι κάθονται με την αμηχανία της ακρόασης, ακόμα κι όταν κάθε ίνα του είναι τους θέλει να συσχετιστεί μέσω των δικών τους βιωμάτων.

Δεν υποβαθμίζουν ποτέ την κατάσταση με «τοξική θετικότητα»

«Τουλάχιστον έχεις την υγεία σου!», «όλα γίνονται για κάποιο λόγο!», «δες τη θετική πλευρά!». Αυτές οι φράσεις ακούγονται υποστηρικτικές στο μυαλό μας, αλλά στην πραγματικότητα μοιάζουν με απόρριψη των συναισθημάτων του άλλου. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ξέρουν ότι μερικές φορές η ζωή είναι απλά χάλια, και είναι εντάξει να το παραδεχόμαστε.

Δεν δίνουν ποτέ συμβουλές χωρίς να τους ζητηθεί

Έχεις παρατηρήσει πόσο γρήγορα μεταμορφωνόμαστε σε «life coaches» όταν κάποιος μοιράζεται ένα πρόβλημα; Ο φίλος σου αναφέρει ότι ο σύντροφός του ξέχασε την επέτειό τους και ξαφνικά του παραθέτεις συμβουλές που δεν ζήτησε ποτέ. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι περιμένουν να τους ζητηθεί η γνώμη τους πριν προτείνουν λύσεις. Καταλαβαίνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ήδη τι πρέπει να κάνουν· απλώς χρειάζονται κάποιον να γίνει μάρτυρας του αγώνα τους.

Δεν κάνουν το πρόβλημα να αφορά τη δική τους δυσφορία

«Δεν αντέχω να σε βλέπω έτσι», «αυτό είναι πολύ βαρύ για μένα τώρα». Όταν κάποιος που αγαπάμε υποφέρει, ο πόνος του μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Αλλά το να εκφράζουμε αυτή τη δυσφορία σε εκείνον, προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στις πλάτες του. Ήδη διαχειρίζεται την κρίση του· τώρα πρέπει να διαχειριστεί και τα δικά σου συναισθήματα για την κρίση του.

Δεν εξαφανίζονται («ghosting») χωρίς εξήγηση

Μερικές φορές, η υποστήριξη κάποιου σε δύσκολες στιγμές γίνεται εξαντλητική. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αυτό που δεν κάνουν ποτέ οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι είναι να εξαφανίζονται απλώς. Αν χρειάζεσαι όρια, πες το. Το να πεις «Σε νοιάζομαι, αλλά χρειάζεται να κάνω ένα βήμα πίσω για τη δική μου ψυχική υγεία» είναι απείρως καλύτερο από το να αφήνεις κάποιον να αναρωτιέται γιατί χάθηκες όταν σε χρειαζόταν περισσότερο.

Δεν ανταγωνίζονται για το ποιος υποφέρει περισσότερο

«Νομίζεις ότι αυτό είναι κακό; Κάτσε να σου πω για τη δική μου εβδομάδα...». Όλοι έχουμε συναντήσει τον άνθρωπο που μετατρέπει κάθε συζήτηση σε «Ολυμπιακούς Αγώνες Ταλαιπωρίας». Η κακή σου μέρα δεν μπορεί να είναι απλώς κακή· πρέπει να μετρηθεί σε σύγκριση με τη δική του. Αυτό δεν είναι ενσυναίσθηση· είναι εγωισμός.

Δεν πιέζουν τον άλλον να «προχωρήσει» γρήγορα

«Πέρασαν τρεις μήνες, πρέπει να το ξεπεράσεις», «δεν μπορείς να κλαίγεσαι για πάντα». Το πένθος, ο χωρισμός και το τραύμα δεν ακολουθούν ημερολόγια. Η επούλωση συμβαίνει με το δικό της χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης στην επεξεργασία μιας απώλειας.

Δεν προδίδουν ποτέ την εμπιστοσύνη

Μπορεί να φαίνεται προφανές, αλλά είναι σοκαριστικό το πόσο συχνά μοιραζόμαστε τα προβλήματα κάποιου με την πρόφαση της «ανησυχίας» ή της «αναζήτησης συμβουλής». Το «ανησυχώ για τη Μαρία» γίνεται κουτσομπολιό πιο γρήγορα απ' όσο νομίζουμε. Όταν κάποιος σου εμπιστεύεται τον πόνο του, αυτή η εμπιστοσύνη είναι ιερή.