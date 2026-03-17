Οι άνθρωποι που έχουν γάτες είναι εξυπνότεροι - 5 χαρακτηριστικά δείγμα της ευφυΐας τους

Έρευνα επιβεβαιώνει πως οι άνθρωποι που έχουν γάτες είναι εξυπνότεροι από τους υπόλοιπους που έχουν άλλα κατοικίδια.

Τα κατοικίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή πολλών ανθρώπων και συχνά αντικατοπτρίζουν πτυχές της προσωπικότητάς μας. Ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με ένα ζώο, αλλά και το είδος που επιλέγουμε για συντροφιά, μπορεί να αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία για τον χαρακτήρα, τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας.

Ιδιαίτερα οι γάτες, με την ανεξάρτητη και μυστηριώδη φύση τους, φαίνεται πως προσελκύουν ανθρώπους με συγκεκριμένα γνωρίσματα. Μάλιστα, ορισμένες επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι λάτρεις των γατών παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις υψηλότερα επίπεδα ευφυΐας σε σχέση με όσους προτιμούν άλλα κατοικίδια.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Carroll στο Ουισκόνσιν, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας ψυχολογίας Denise Guastello, διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες γατών σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης σε σύγκριση με τους ιδιοκτήτες σκύλων. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι δεύτεροι είναι λιγότερο έξυπνοι, ωστόσο αποτελεί ένα ενδιαφέρον εύρημα.

Παράλληλα, ο κοινωνικός ψυχολόγος Samuel D. Gosling, ο οποίος έχει μελετήσει εκτενώς τις διαφορές ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν για κατοικίδια γάτες και σε εκείνους που έχουν σκύλους, διαπίστωσε ότι οι πρώτοι έχουν συχνά πιο δημιουργική, αφηρημένη και φιλοσοφική σκέψη. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται συχνότερα στους ανθρώπους που αγαπούν τις γάτες.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν όσους έχουν γάτες εξυπνότερους από τους υπόλοιπους

1. Έχουν υψηλότερη νοητική ικανότητα

Τα αποτελέσματα των μελετών έδειξαν ότι οι ιδιοκτήτες γατών τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης. Αυτό πιθανόν σχετίζεται με τον τρόπο σκέψης τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται από αναλυτική προσέγγιση και μεγαλύτερη φαντασία.

2. Είναι πιο ανοιχτόμυαλοι

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που προτιμούν τις γάτες παρουσιάζουν μεγαλύτερη «ανοιχτότητα» ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας. Μάλιστα, άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα, δείχνοντας ότι οι λάτρεις των γατών έχουν περίπου 11% περισσότερες πιθανότητες να είναι ανοιχτόμυαλοι. Οι γάτες έχουν συχνά ιδιαίτερη και ανεξάρτητη συμπεριφορά, κάτι που απαιτεί υπομονή και αποδοχή της διαφορετικότητας.

3. Είναι πιο ευαίσθητοι

Οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδια αναπτύσσουν γενικά μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, καθώς μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια και τις ανάγκες του ζώου τους. Στην περίπτωση των γατών, αυτή η ευαισθησία φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονη. Οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητες και λιγότερο εκδηλωτικές από άλλα ζώα, οπότε οι ιδιοκτήτες τους συχνά χρειάζεται να κατανοούν πιο διακριτικά σημάδια επικοινωνίας.

4. Δεν ακολουθούν εύκολα το πλήθος

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που εμφανίζεται συχνά στους ανθρώπους των γατών είναι η τάση να μην συμμορφώνονται εύκολα με τις κοινωνικές νόρμες. Προτιμούν να εκφράζουν την ατομικότητά τους και να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, κάτι που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την ανεξάρτητη φύση των γατών. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι δίνουν έμφαση στην προσωπική τους αυθεντικότητα βιώνουν λιγότερο άγχος σε καταστάσεις πίεσης.

5. Είναι περίεργοι και αναζητούν απαντήσεις

Οι λάτρεις των γατών εμφανίζονται συχνά πιο περίεργοι και πρόθυμοι να εξερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα. Από το γιατί αποφεύγει ξαφνικά την τροφή της μέχρι το γιατί ρίχνει αντικείμενα από το τραπέζι, οι ιδιοκτήτες γατών συνηθίζουν να αναζητούν τις πραγματικές αιτίες πίσω από κάθε συμπεριφορά.

