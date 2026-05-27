5 συνήθειες που χειροτερεύουν το άγχος σου, σύμφωνα με ψυχολόγους

Το άγχος αποτελεί - για πολλούς - αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και, δυστυχώς, αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να το αυξάνουν - ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνουμε.

Το άγχος έχει γίνει - κατά κάποιον τρόπο - συνώνυμο της σύγχρονης καθημερινότητας. Από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις μέχρι την ανάγκη να τα προλαβαίνουμε όλα, πολλοί άνθρωποι ζουν σε μία διαρκή κατάσταση έντασης, χωρίς καν να αντιλαμβάνονται πόσο επιβαρύνουν τον εαυτό τους μέσα από μικρές, καθημερινές συνήθειες.

Σύμφωνα με ψυχολόγους, ορισμένες συμπεριφορές που θεωρούμε «φυσιολογικές» ή ακόμα και βοηθητικές, στην πραγματικότητα χειροτερεύουν το άγχος που νιώθουμε. Η συνεχής αναζήτηση επιβεβαίωσης, η ανάγκη να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο ή η προσδοκία ότι κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί κάθε ανησυχία, που βασανίζει το μυαλό μας, μπορεί τελικά να μας εγκλωβίζουν ακόμη περισσότερο σε έναν φαύλο κύκλο στρες και υπερανάλυσης.

Το πρώτο βήμα για να διαχειριστούμε καλύτερα το άγχος μας, δεν είναι να προσπαθήσουμε να το εξαφανίσουμε, αλλά να αναγνωρίσουμε ποιες συνήθειες το εντείνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Παρακάτω, ψυχολόγοι εξηγούν πέντε καθημερινές συμπεριφορές που, ίσως, μας προξενούν περισσότερο κακό απ’ όσο πιστεύουμε.

5 κακές συνήθειες που αυξάνουν το άγχος

1. Να ακυρώνεις τα σχέδια τελευταία στιγμή

Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μοιάζει σαν ανακούφιση, όμως η συνεχής αποφυγή κοινωνικών υποχρεώσεων ενισχύει το άγχος μακροπρόθεσμα. Όταν συνηθίζουμε να απομακρυνόμαστε από ό,τι μας πιέζει, ο εγκέφαλος μαθαίνει να αντιμετωπίζει ακόμα και απλές υποχρεώσεις σαν «απειλή». Έτσι, κάθε επόμενη έξοδος ή συνάντηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

2. Να καταφεύγεις στο διαδίκτυο για απαντήσεις - σοβαρού περιεχομένου

Η ασταμάτητη αναζήτηση πληροφοριών στο internet - ειδικά για θέματα υγείας, σχέσεων ή προσωπικών προβλημάτων - συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση και φόβο. Αντί να καθησυχάζει, το υπερβολικό «ψάξιμο» μπορεί να εντείνει την ανησυχία και να μας εγκλωβίζει σε έναν κύκλο υπερανάλυσης και αρνητικών σεναρίων.

3. Να ζητάς την άποψη των φίλων σου, ενώ γνωρίζεις από την αρχή ότι δεν θα σε ηρεμήσει

Το να ζητάμε στήριξη από τους ανθρώπους μας είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν όμως αναζητούμε διαρκώς επιβεβαίωση για τις ίδιες ανησυχίες, χωρίς ποτέ να νιώθουμε πραγματικά ήρεμοι, τότε το άγχος συντηρείται. Η προσωρινή ανακούφιση κρατά λίγο και σύντομα η ανάγκη για νέα επιβεβαίωση επιστρέφει πιο έντονη.

4. Να κάνεις συνεχώς σχέδια και προβλέψεις για να νιώσεις καλά π.χ. Αν πάρω αύξηση, θα νιώσω ασφάλεια

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως θα ηρεμήσουν μόνο όταν πετύχουν έναν συγκεκριμένο στόχο: μια αύξηση, μια σχέση, περισσότερα χρήματα ή μεγαλύτερη σταθερότητα. Όμως όταν η αίσθηση ασφάλειας εξαρτάται πάντα από το «μετά», το μυαλό παραμένει διαρκώς σε κατάσταση αναμονής και αγωνίας για το μέλλον.

5. Να περιμένεις πως δεν θα έχεις άγχος

Η ανάγκη να εξαφανίσουμε εντελώς το άγχος συχνά μας πιέζει ακόμα περισσότερο. Οι ψυχολόγοι εξηγούν πως το άγχος είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συναίσθημα και όχι κάτι που πρέπει να «νικήσουμε» οριστικά. Όσο περισσότερο πολεμάμε την ύπαρξή του, τόσο πιο έντονα μπορεί να το βιώνουμε.