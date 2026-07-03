10 κοινωνικές δεξιότητες που απέκτησαν οι Boomers, αλλά η GenZ δεν θα μάθει ποτέ
JTeam
3 Ιουλίου 2026
Κάθε γενιά διαμορφώνεται από τις συνθήκες της εποχής στην οποία μεγαλώνει και αυτό αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τους γύρω της. Οι Baby Boomers μεγάλωσαν σε μια περίοδο όπου οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονταν κυρίως στην προσωπική επαφή, ενώ η Gen Z έχει αναπτυχθεί σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία και η ψηφιακή επικοινωνία κυριαρχούν στην καθημερινότητα.
Η μετάβαση αυτή έχει αλλάξει σημαντικά τις κοινωνικές συνήθειες, με αποτέλεσμα ορισμένες δεξιότητες που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες να εμφανίζονται σήμερα λιγότερο συχνά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νεότερες γενιές υστερούν συνολικά στην επικοινωνία, αλλά ότι έχουν αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και αλληλεπίδρασης, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Παρόλα αυτά, αρκετοί ειδικοί και κοινωνικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ορισμένες παραδοσιακές κοινωνικές δεξιότητες εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη αξία, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή. Παρακάτω θα δούμε δέκα χαρακτηριστικά παραδείγματα δεξιοτήτων που, σύμφωνα με αυτή την άποψη, ήταν πιο συνηθισμένες στους Baby Boomers και φαίνεται να είναι λιγότερο διαδεδομένες στη Gen Z.
10 κοινωνικές δεξιότητες που δεν θα συναντήσεις στους Gen Z
- #1 Να κάνουν ψιλοκουβέντα με αγνώστους σε ένα λεωφορείο, ένα επαγγελματικό ταξίδι, μια εκδήλωση. Και εννοούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όχι μέσω μηνυμάτων.
- #2 Να χειρίζονται τις εντάσεις ή τις συγκρούσεις τη στιγμή που συμβαίνουν και όχι μέσω μηνυμάτων
- #3 Χρειάζονται περισσότερη ώρα από τους Boomers για να επεξεργαστούν μια πληροφορία. Ο εγκλεισμός στο διαδίκτυο και η συνεχής ανάγνωση έχει επηρεάσει την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο.
- #4 Να αναγνωρίζουν τη γλώσσα του σώματος. Πολλές φορές, φανερώνει περισσότερα από όσα λέγονται.
- #5 Να αποδέχονται σχόλια, χωρίς να γίνονται απότομοι και αντιδραστικοί.
- #6 Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και συνεπώς δεν ζητούν συγγνώμη.
- #7 Δεν ακολουθούν βασικούς κανόνες σεβασμού.
- #8 Να επιλέγουν τον σωστό τόνο και την κατάλληλη ένταση φωνής.
- #9 Δεν προσαρμόζουν τον τρόπο ομιλίας τους στο μέρος όπου βρίσκονται.
- #10 Δυσκολεύονται να κάνουν νέους φίλους.
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