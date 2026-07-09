Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι παίρνουν συχνά τις χειρότερες αποφάσεις. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση

Η ευφυΐα είναι πολύτιμο εφόδιο, αλλά δεν μας προστατεύει πάντα από τις λανθασμένες επιλογές. Αντίθετα, κάποιες φορές μπορεί να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε ποτέ λάθος.

Η εξυπνάδα θεωρείται συνώνυμο της σωστής κρίσης. Είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι ένας άνθρωπος με υψηλή νοημοσύνη θα πάρει και καλύτερες αποφάσεις στη δουλειά, στα οικονομικά ή στις προσωπικές σχέσεις του. Ωστόσο, η ψυχολογία δείχνει πως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Συχνά, οι άνθρωποι με υψηλές γνωστικές ικανότητες δεν πέφτουν θύματα της έλλειψης λογικής, αλλά της υπερβολικής εμπιστοσύνης στη δική τους σκέψη.

Όταν κάποιος έχει μάθει να αναλύει γρήγορα τις καταστάσεις και να λύνει δύσκολα προβλήματα, αποκτά σταδιακά μεγάλη αυτοπεποίθηση στις κρίσεις του. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η παγίδα. Ο εγκέφαλος δεν αναζητά πάντα την αντικειμενική αλήθεια, αλλά συχνά προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη πιστεύει.

Με απλά λόγια, επιλέγουμε ασυνείδητα τις πληροφορίες που ενισχύουν την άποψή μας και απορρίπτουμε εκείνες που τη διαψεύδουν. Όσο πιο αναπτυγμένη είναι η σκέψη, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να κατασκευάσουμε πειστικά επιχειρήματα για να δικαιολογήσουμε ακόμη και μια λανθασμένη επιλογή.

Η αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει απαραίτητα σωστή κρίση

Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος είναι να μεταφέρουμε την επιτυχία μας από έναν τομέα σε όλους τους υπόλοιπους. Ένας άνθρωπος που διακρίνεται στη δουλειά του μπορεί να θεωρήσει ότι διαθέτει εξαιρετική κρίση και στις επενδύσεις, στις επιχειρήσεις ή στις προσωπικές του σχέσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, κάθε πεδίο απαιτεί διαφορετικές γνώσεις και εμπειρίες. Η επιτυχία σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι αποφάσεις μας θα είναι εξίσου σωστές και σε όλους τους υπόλοιπους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη παγίδα δεν είναι η άγνοια, αλλά η βεβαιότητα. Όσο περισσότερο πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, τόσο λιγότερο πρόθυμοι είμαστε να εξετάσουμε εναλλακτικές εξηγήσεις ή να αναγνωρίσουμε ότι ίσως μας διαφεύγουν σημαντικές πληροφορίες. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αποτυχημένες επενδύσεις, επιχειρηματικές κινήσεις ή προσωπικές επιλογές δεν οφείλονται στην έλλειψη εξυπνάδας, αλλά στην πεποίθηση ότι «αποκλείεται να κάνω λάθος».

Πώς μπορούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις

Οι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε αυτή την παγίδα είναι να αμφισβητούμε συνειδητά τις βεβαιότητές μας. Πριν καταλήξουμε σε μια σημαντική απόφαση, αξίζει να αναρωτηθούμε ποια στοιχεία ίσως αγνοούμε και ποιοι είναι οι λόγοι που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι η σκέψη μας δεν είναι σωστή.

Η πραγματική ευφυΐα δεν βρίσκεται στο να έχει κανείς πάντα την απάντηση. Βρίσκεται στην ικανότητα να εξετάζει τα δεδομένα με ανοιχτό μυαλό, να αναγνωρίζει τα λάθη του και να αλλάζει πορεία, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Άλλωστε, οι καλύτερες αποφάσεις δεν παίρνονται από όσους είναι απόλυτα βέβαιοι, αλλά από εκείνους που αφήνουν πάντα χώρο για την αμφιβολία.



