Απόφαση - σταθμός για το γυναικείο ποδόσφαιρο - Δικαιώθηκε η Maja Gothberg για την παράνομη απομάκρυνση της από τη Lazio λόγω εγκυμοσύνης

Η Maja Gothberg θα λάβει αποζημίωση για ηθική βλάβη από τη Lazio, για μια σειρά από παράνομους χειρισμούς από την ομάδα

Η μητρότητα παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο στον αθλητισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ομιλία, στο πλαίσιο του Gazzetta Women Sports Summit, όπου η βολεϊμπολίστρια Αθηνά Παπαφωτίου, είχε θέσει το εξής: «Αν μείνω έγκυος, αυτόματα ακυρώνεται το συμβόλαιο». Από το 2024 μέχρι και σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει στον γυναικείο αθλητισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όμως, η μητρότητα δεν θα έπρεπε να καταρρίπτει καριέρες, ούτε οι γυναίκες θα έπρεπε να διαλέξουν μεταξύ της εγκυμοσύνης και του αθλητισμού.

Ίσως, βέβαια, μετά την υπόθεση της Maja Gothberg, τα δεδομένα να αλλάξουν. Κι αυτό γιατί το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (Court of Arbitration for Sport - CAS) αποφάσισε υπέρ της, δικαιώνοντας την για την παράνομη απομάκρυνση της από τη Lazio, επειδή έμεινε έγκυος. Ενδεχομένως αυτή η απόφαση να επηρεάσει τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιρίστριες με τη μητρότητα στο μέλλον και την οποία η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών χαρακτήρισε ως «πρωτοποριακή». Η Gothberg θα λάβει επίσης αποζημίωση για ηθική βλάβη από τη Lazio.

Επιπλέον, ότι μπορούσε να κάνει λάθος η Lazio, το έκανε. Διαπιστώθηκε επίσης πως αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη της παίκτριας, χωρίς φυσικά την συγκατάθεσή της. Η υπόθεση αποδεικνύει ότι οι Κανονισμοί Μητρότητας της FIFA, οι οποίοι ενισχύθηκαν το 2024, δεν αποτελούν απλώς θεωρητικές διατάξεις, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, προστατεύοντας ουσιαστικά τις ποδοσφαιρίστριες.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορούσε μόνο το ποδόσφαιρο, αφορούσε το να αντιμετωπίζομαι δίκαια και με σεβασμό σε μια σημαντική στιγμή της ζωής μου. Η απόφαση στέλνει το μήνυμα ότι η εγκυμοσύνη δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ή ως λόγος στέρησης επαγγελματικών ευκαιριών από μια παίκτρια», δήλωσε η Maja Gothberg.

Το χρονικό της υπόθεσης της Maja Gothberg

Η Maja Gothberg πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Lazio, κατά την αγωνιστική περίοδο 2023/24, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη Serie A, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.

Το καλοκαίρι του 2024, οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε νέο συμβόλαιο. Αν και δεν υπήρξε υπογεγραμμένη συμφωνία, είχαν ήδη ανταλλάξει εκτενή αλληλογραφία και είχαν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους. Λίγο πριν από την οριστικοποίηση του συμβολαίου, η αθλήτρια έμαθε πως ήταν έγκυος. Κι ενώ δεν είχε καμία νομική υποχρέωση να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της, επέλεξε τη διαφάνεια και ενημέρωσε τον σύλλογο.

Κι εδώ είναι που τα πράγματα άλλαξαν άρδην. Η στάση της Lazio δεν ήταν η αναμενόμενη. Η αυτονόητη, δηλαδή. Προτίμησε να την διώξει, υποστηρίζοντας αργότερα πως δεν υπήρχε συμφωνία και πως η αθλήτρια δεν επιθυμούσε πλέον να συνεχίσει, ενώ η Maja Gothberg υποστήριξε με τη σειρά της πως η αποχώρηση του συλλόγου από τη συμφωνία οφειλόταν αποκλειστικά στην εγκυμοσύνη της.

Την ίδια περίοδο διαπίστωσε ότι η πληροφορία για την εγκυμοσύνη της είχε ήδη διαρρεύσει εντός της ομάδας χωρίς τη συγκατάθεσή της, καθώς αρκετές συμπαίκτριές της επικοινώνησαν μαζί της για να επιβεβαιώσουν τις σχετικές φήμες. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο CAS, αφού προηγουμένως η ποδοσφαιρίστρια είχε ηττηθεί ενώπιον του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών (DRC) της FIFA.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική κρίση διαδραμάτισαν τα μηνύματα στο WhatsApp, τα οποία αποτέλεσαν βασικό αποδεικτικό στοιχείο τόσο για την ύπαρξη εργασιακής σχέσης όσο και για το γεγονός ότι ο σύλλογος γνώριζε την εγκυμοσύνη της παίκτριας, παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς του περί του αντιθέτου.

Μία μεγάλη νίκη για την αθλήτρια

Μέχρι σήμερα, οι Κανονισμοί Μητρότητας της FIFA είχαν εφαρμοστεί κυρίως σε υποθέσεις που αφορούσαν την καταβολή αποδοχών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η υπόθεση Gothberg, όμως, διευρύνει ουσιαστικά την προστασία, αποδεικνύοντας ότι οι κανονισμοί καλύπτουν και περιπτώσεις στις οποίες μια παίκτρια στερείται επαγγελματικών ευκαιριών λόγω της εγκυμοσύνης της.

Το CAS έκρινε ότι η αθλήτρια υπέστη παράνομη μεταχείριση εξαιτίας της εγκυμοσύνης της, επιβεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της FIFA μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική αποκατάσταση όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των παικτριών.

Η απόφαση δεν δημιουργεί νέα δικαιώματα, αλλά επιβεβαιώνει ότι οι υπάρχουσες διατάξεις της FIFA εφαρμόζονται στην πράξη και προσφέρουν ουσιαστική προστασία.