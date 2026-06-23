Στη Γερμανία, έχουν δημιουργηθεί ειδικές θέσεις πάρκινγκ για γυναίκες από το 1990. Στην Ελλάδα, ακόμα συζητάμε για τα αυτονόητα

Σε μια εποχή που η ασφάλεια των γυναικών στους δημόσιους χώρους βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, η Γερμανία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για να μειώσει τον κίνδυνο επιθέσεων και να ενισχύσει το αίσθημα προστασίας.

Οι συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια των γυναικών στους δρόμους, στα μέσα μεταφοράς και στους δημόσιους χώρους γίνονται ολοένα και πιο έντονες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιστατικά παρενόχλησης, επιθέσεων και έμφυλης βίας υπενθυμίζουν, ότι για πολλές γυναίκες η καθημερινή μετακίνηση εξακολουθεί να συνοδεύεται από φόβο και άγχος.

Ίσως γι’ αυτό η Γερμανία μοιάζει σήμερα να βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά. Ήδη από το 1990, οι γερμανικές αρχές υιοθέτησαν ένα μέτρο που στόχευε στην προστασία των γυναικών σε ένα περιβάλλον που προκαλεί φόβο: τα υπόγεια γκαράζ και τους μεγάλους χώρους στάθμευσης. Οι λεγόμενες «Frauenparkplätze» – οι ειδικές θέσεις στάθμευσης για γυναίκες – σχεδιάστηκαν, ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα, εύκολη πρόσβαση σε εξόδους και αυξημένη αίσθηση ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία της Γερμανίας 36 χρόνια πριν συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε μέσα από έρευνες που κατέγραφαν τον φόβο μεγάλο αριθμού γυναικών να διασχίσουν μόνες τους σκοτεινά και απομονωμένα πάρκινγκ, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Έτσι, οι ειδικές θέσεις τοποθετήθηκαν κοντά σε ανελκυστήρες, εξόδους κινδύνου, κλιμακοστάσια και σημεία με έντονο φωτισμό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται από κάμερες ασφαλείας ή βρίσκονται σε σημεία που επιτηρούνται από προσωπικό φύλαξης.

Η λογική πίσω από το μέτρο ήταν, ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από την παρουσία αστυνομίας ή συστημάτων παρακολούθησης, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται ο δημόσιος χώρος. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση που χρειάζεται να διανύσει μια γυναίκα μόνη της σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να βρεθεί σε μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση.

Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς μελέτες για την ασφάλεια των γυναικών, περίπου το 7% των βίαιων εγκλημάτων εις βάρος των γυναικών καταγράφεται σε χώρους στάθμευσης και γκαράζ. Παρότι το ποσοστό αυτό δεν αποτελεί την πλειονότητα των περιστατικών, είναι αρκετό ώστε να αναδείξει τη σημασία του σχεδιασμού ασφαλέστερων δημόσιων χώρων.

Παράλληλα, ειδικοί σε θέματα αστικού σχεδιασμού και έμφυλης ισότητας υπογραμμίζουν ότι η πραγματική αξία του μέτρου δεν βρίσκεται μόνο στη μείωση του κινδύνου, αλλά και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας. Όταν μια γυναίκα αποφεύγει συγκεκριμένους χώρους ή περιορίζει τις μετακινήσεις της λόγω φόβου, η ελευθερία της επηρεάζεται άμεσα.

Βέβαια, οι ειδικές θέσεις στάθμευσης δεν αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Δεν αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες κοινωνικές αιτίες της έμφυλης βίας ούτε εξαλείφουν τον κίνδυνο. Αποτελούν, όμως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι πόλεις μπορούν να σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών τους. Αλήθεια, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο δημόσιος χώρος αν σχεδιαζόταν εξαρχής με γνώμονα την ασφάλεια και την ελευθερία όλων;

