10 “αθόρυβες” συνήθειες που μπορούν να αυξήσουν την ευφυΐα σου ημέρα με την ημέρα

Αυτές οι μικροσυνήθειες έχουν τη δύναμη να αυξήσουν το επίπεδο της νοημοσύνης μας μέσα σε μερικές ημέρες.

Έχεις σκεφτεί ποτέ, ότι ο τρόπος που κινείσαι, σκέφτεσαι και πράττεις μέσα στην καθημερινότητά σου επηρεάζει το μυαλό σου; Οι άνθρωποι που μένουν πιστοί στις ρουτίνες τους, αδιαφορώντας να κάνουν την οποιαδήποτε αλλαγή ή να εκτεθούν σε νέα ερεθίσματα είναι, σύμφωνα με την ψυχολογία, και εκείνοι που μένουν συνήθως στάσιμοι όσον αφορά την προσωπική ανάπτυξη.

Αντίθετα, όσοι δεν επαναπαύονται ποτέ - παρά τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν - κυνηγούν διαρκώς την εξέλιξη και αποφεύγουν τα κουτάκια, διευρύνουν συνεχώς τους ορίζοντές τους. Η επιστήμη ισχυρίζεται, πως αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει περισσότερες πιθανότητες να αυξήσει το επίπεδο της ευφυΐας της, αφού δεν περιορίζεται ποτέ στις υπάρχουσες επιλογές.

Βέβαια, υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι να αυξήσεις τη νοημοσύνη σου, σύμφωνα με τους ειδικούς, εντάσσοντας στην καθημερινότητά σου ορισμένες απλές, αλλά πολύ χρήσιμες για τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία συνήθειες. Δεν πρόκειται για χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά για μικρές αλλαγές που θα σε ωφελήσουν με πολλαπλούς τρόπους μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

10 συνήθειες που, αν αρχίσεις σήμερα, θα δεις το επίπεδο της ευφυΐας σου να αυξάνεται μέσα σε μερικές ημέρες