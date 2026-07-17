Οι άνθρωποι που μπορούν να ελέγξουν αυτά τα 5 πράγματα στα 70 τους είναι πιο σπάνιοι απ’ όσο νομίζουν

Μεγαλώνοντας οι απόψεις και οι ιδέες σου για τη ζωή αλλάζουν. Αν καταφέρεις να θέσεις υπό έλεγχο αυτά τα πέντε πράγματα μάλλον είσαι πιο τυχερός και σπάνιος απ’ όσο πίστευες μέχρι σήμερα.

Τα χρόνια περνούν, οι εμπειρίες συσσωρεύονται και, σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά όσα κάποτε θεωρούσες δεδομένα. Στα 70, στα 80 ή και αργότερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετρούν πλέον τη ζωή με βάση την καριέρα ή τα χρήματα, αλλά με το πόση γαλήνη νιώθουν μέσα τους και πόσο ουσιαστικές είναι οι σχέσεις τους.

Η ηλικία, βέβαια, δεν φέρνει αυτόματα σοφία. Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν διατηρώντας την αισιοδοξία και την ψυχική τους ισορροπία, ενώ άλλοι εγκλωβίζονται σε συνήθειες και σκέψεις που τους δυσκολεύουν περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Αυτό που συχνά κάνει τη διαφορά είναι η ικανότητα να διατηρεί κανείς τον έλεγχο σε ορισμένες βασικές πλευρές της ζωής του.

5 πράγματα που όσοι μπορούν να ελέγξουν στα 70 τους θεωρούνται πιο σπάνιοι και τυχεροί

1. Τις σκέψεις τους

Ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας επηρεάζει περισσότερο απ' όσο πιστεύουμε την καθημερινότητά μας. Φράσεις όπως «είμαι μεγάλος πια», «δεν αλλάζει τίποτα» ή «δεν τα καταφέρνω όπως παλιά» μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μόνιμο τρόπο σκέψης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούμε τις δυσκολίες. Σημαίνει όμως ότι αξίζει να αναγνωρίζουμε και όσα εξακολουθούμε να μπορούμε να κάνουμε. Η εμπειρία, η ψυχραιμία και η γνώση που αποκτά κανείς με τα χρόνια είναι σημαντικά εφόδια, αρκεί να μην τα επισκιάζει η συνεχής αυτοκριτική.

2. Τη στάση τους απέναντι στις διαφωνίες

Στις οικογένειες δεν λείπουν ποτέ οι διαφορετικές απόψεις. Από το πώς μεγαλώνουν τα εγγόνια μέχρι την πολιτική ή τις καθημερινές συνήθειες, οι αφορμές για ένταση είναι πολλές. Οι άνθρωποι που διατηρούν καλές σχέσεις σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν συνήθως καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να κερδίζουν κάθε συζήτηση. Ξέρουν πότε αξίζει να επιμείνουν και πότε είναι προτιμότερο να αφήσουν μια διαφωνία να τελειώσει χωρίς νικητές και ηττημένους. Το να αλλάζει κανείς γνώμη όταν ακούει ένα πειστικό επιχείρημα δεν είναι αδυναμία. Είναι ένδειξη ωριμότητας.

3. Τις καθημερινές συνήθειες

Οι συνήθειες προσφέρουν ασφάλεια, όμως η υπερβολική προσκόλληση στη ρουτίνα μπορεί να κάνει την καθημερινότητα προβλέψιμη και μονότονη. Μια νέα δραστηριότητα, μια διαφορετική διαδρομή στη βόλτα, ένα καινούργιο χόμπι ή ακόμη και μια εκδρομή σε ένα κοντινό μέρος μπορούν να ανανεώσουν τη διάθεση. Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν μετά τη συνταξιοδότηση ενδιαφέροντα που δεν είχαν ποτέ τον χρόνο να εξερευνήσουν. Η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο.

4. Τις προσωπικές σχέσεις

Με τα χρόνια γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι σχέσεις που μας γεμίζουν δεν είναι δεδομένες. Χρειάζονται φροντίδα, ειλικρίνεια και αμοιβαίο σεβασμό. Αν μια σχέση χαρακτηρίζεται μόνο από ένταση, αδιαφορία ή συνεχείς συμβιβασμούς από τη μία πλευρά, είναι φυσικό να δημιουργεί περισσότερη φθορά παρά χαρά. Πολλοί άνθρωποι μένουν σε καταστάσεις που δεν τους εκφράζουν επειδή φοβούνται τη μοναξιά ή τις αλλαγές. Ωστόσο, δεν είναι ποτέ αργά να διεκδικήσει κανείς περισσότερη ηρεμία και ουσιαστική συντροφικότητα στη ζωή του.

5. Τους ανθρώπους που επιλέγουν να έχουν δίπλα τους

Οι φιλίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όσο μεγαλώνουμε. Ένας καλός φίλος μπορεί να γίνει στήριγμα στις δύσκολες στιγμές και συνοδοιπόρος στις όμορφες. Υπάρχουν όμως και σχέσεις που εξαντλούν ψυχικά. Άνθρωποι που ασκούν συνεχώς κριτική, μεταφέρουν μόνο αρνητισμό ή δημιουργούν ενοχές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχολογία μας. Το να περιορίσει κανείς τέτοιες επαφές δεν σημαίνει ότι γίνεται σκληρός ή εγωιστής. Σημαίνει ότι επιλέγει να προστατεύσει την ψυχική του ισορροπία.