Κοιμάσαι υπερβολικά πολύ; Δεν είναι μόνο κούραση - 8 δύσκολες καταστάσεις που μάλλον προσπαθείς να ξεφύγεις

Μερικές φορές το κρεβάτι δεν είναι απλώς ένα μέρος για ξεκούραση. Μπορεί να γίνει και το ασφαλές καταφύγιο όταν η καθημερινότητα μας πέφτει too much.

Όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση. Υπάρχουν όμως περίοδοι που θέλουμε να κοιμόμαστε περισσότερο όχι επειδή το σώμα μας το ζητά, αλλά επειδή η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη. Άγχος, απογοητεύσεις, μοναξιά ή συναισθήματα που δεν έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε μπορεί να μας κάνουν να αναζητούμε καταφύγιο στο κρεβάτι.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι όποιος κοιμάται πολύ προσπαθεί να «ξεφύγει». Αν όμως η υπερβολική ανάγκη για ύπνο επιμένει, ίσως το σώμα και το μυαλό μας προσπαθούν να μας πουν κάτι. Ακολουθούν, 6 συμπεριφορές που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δυσμενή συναισθηματική κατάσταση, με αποτέλεσμα να περνούν πολλές ώρες της ημέρας τους στο κρεβάτι τους.

Όσοι κοιμούνται υπερβολικά πολύ συνήθως προσπαθούν να ξεφύγουν από 8 δύσκολες καταστάσεις

1. Δύσκολα συναισθήματα

Ένας χωρισμός, μια απόλυση, μια έντονη αλλαγή ή μια δύσκολη περίοδος μπορούν να μας εξαντλήσουν συναισθηματικά. Ο ύπνος τότε λειτουργεί σαν ένα μικρό διάλειμμα από τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μας πιέζουν. Για λίγες ώρες δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τίποτα. Αν, όμως, η ανάγκη να μένουμε στο κρεβάτι γίνεται καθημερινή και συνοδεύεται από παρατεταμένη θλίψη ή απώλεια ενδιαφέροντος, ίσως χρειάζεται να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει.

2. Στρες και εξουθένωση

Όταν η καθημερινότητα είναι γεμάτη δουλειά, υποχρεώσεις, οικονομικές έγνοιες και διαρκές άγχος, το σώμα κάποια στιγμή αντιδρά. Μπορεί να νιώθεις εξαντλημένη ακόμη κι αν έχεις κοιμηθεί αρκετά. Και μερικές φορές δεν θέλεις απλώς να ξεκουραστείς, θέλεις να μην έχεις να αντιμετωπίσεις τίποτα για λίγες ώρες. Αν αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι διαρκώς στα όριά σου, ίσως αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι μόνο περισσότερος ύπνος, αλλά ουσιαστική αποφόρτιση.

3. Ανασφάλεια και χαμηλή αυτοπεποίθηση

Όταν δεν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, ακόμη και μια απλή κοινωνική υποχρέωση μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Μπορεί να αποφεύγουμε παρέες, εξόδους ή ανθρώπους επειδή φοβόμαστε ότι θα κριθούμε ή θα συγκριθούμε. Έτσι, το κρεβάτι γίνεται ένα ασφαλές μέρος όπου δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα. Η προσωρινή ανακούφιση όμως μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση, δημιουργώντας έναν κύκλο που δύσκολα σπάει.

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4. Μοναξιά

Όταν αισθανόμαστε μόνοι, είναι εύκολο να απομακρυνθούμε ακόμη περισσότερο από τους άλλους. Μπορεί να ακυρώσουμε μια έξοδο, να μην απαντήσουμε σε ένα μήνυμα και να προτιμήσουμε να μείνουμε στο κρεβάτι. Εκείνη τη στιγμή μοιάζει πιο εύκολο. Όσο όμως περιορίζουμε την επαφή μας με τους ανθρώπους, η μοναξιά μπορεί να γίνεται εντονότερη. Μερικές φορές αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι άλλη μία ώρα ύπνου, αλλά μια ανθρώπινη επαφή - ακόμη κι ένα απλό τηλεφώνημα σε κάποιον που εμπιστευόμαστε.

5. Ενοχές

Οι ενοχές μπορούν να μας κάνουν να θέλουμε να κρυφτούμε. Όταν αισθανόμαστε ότι κάναμε ένα λάθος ή απογοητεύσαμε κάποιον, μπορεί να αποφεύγουμε τις συζητήσεις και τους ανθρώπους που μας θυμίζουν όσα συνέβησαν. Ο ύπνος γίνεται τότε ένας εύκολος τρόπος να μην αντιμετωπίσουμε προσωρινά αυτά τα συναισθήματα. Όμως η αποφυγή σπάνια λύνει το πρόβλημα. Μερικές φορές χρειάζεται να αναγνωρίσουμε το λάθος μας, να ζητήσουμε συγγνώμη ή απλώς να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι έχει ήδη συμβεί.

6. Σωματική ή ψυχική κόπωση

Η υπερβολική υπνηλία δεν σημαίνει πάντα ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε κάτι. Μπορεί να υπάρχει πραγματική σωματική ή ψυχική εξάντληση, κάποια κατάσταση υγείας, διαταραχή ύπνου ή άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ενέργειά μας. Γι’ αυτό δεν είναι σωστό να χαρακτηρίζουμε κάποιον «τεμπέλη» επειδή κοιμάται πολύ. Αν η υπνηλία είναι επίμονη, ασυνήθιστη ή επηρεάζει την καθημερινότητά σου, αξίζει να μιλήσεις με έναν γιατρό ώστε να βρεθεί η αιτία.