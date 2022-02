Οι 5 γλώσσες αγάπης που παραμένουν διαχρονικές και κρύβουν την ουσία της σχέσης

Οι γλώσσες αγάπης είναι συνήθως διαφορετικές σε μία σχέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει

Πριν από 30 περίπου χρόνια, γράφτηκε ένα βιβλίο από έναν χριστιανό ιερέα, τον Gary Chapman. Το "The 5 Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate" (Οι 5 Γλώσσες της Αγάπης: Πώς να εκφράσεις εγκάρδια δέσμευση στο ταίρι σου) έγινε, και παραμένει, best seller και απλώς υπογραμμίζει κάτι που όλοι έχουμε, αλλά ίσως να μην το ξέραμε.

Μπορεί να έχουν περάσει 3 δεκαετίες και οι σχέσεις να έχουν εξελιχθεί (δεν είναι μόνο οι γυναίκες ευαίσθητες και αναλυτικές), αλλά το νόημα του βιβλίου δεν έχει αλλάξει και τόσο.

Αυτό που μας λέει ο Chapman είναι ότι υπάρχουν 5 γλώσσες μέσα από τις οποίες εκφράζουμε την αγάπη στον σύντροφό μας. Και είναι οι εξής:

Οι λέξεις εκτίμησης (όπως τα κομπλιμέντα και το συχνό σ'αγαπώ )

) Οι εξυπηρετήσεις (το να κάνουμε που και που τις μικροδουλειές που είναι συνήθως υποχρέωση του άλλου)

Ο ποιοτικός χρόνος που προσφέρουμε ακούγοντας και επικοινωνώντας σε βάθος

Η σωματική επαφή

Τα δώρα

Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίσουμε με ποιον τρόπο επικοινωνούμε την αγάπη μας συνήθως και πώς μας αρέσει να τη δεχόμαστε. Εξίσου σημαντικό είναι να αποδεχόμαστε το πώς θέλει και το ταίρι μας να εισπράττει την αγάπη, ώστε να υπάρχει σύμπνοια και ευτυχία. Μπορεί όμως να ανήκεις σε περισσότερες από μία κατηγορία. Οι εποχές έχουν αλλάξει και τα φύλα εκφράζονται με όποιο τρόπο θέλουν. Η ουσία όμως στο πώς σχετιζόμαστε δεν έχει αλλάξει και πολύ.

Πρέπει να ταυτιζόμαστε τελικά;

Η απόλυτη ταύτιση είναι ένας ουτοπικός στόχος. Είναι πιο ενδιαφέρον όταν είμαστε διαφορετικοί και φέρνουμε διαφορετικό πράγματα στη σχέση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας. Αν δείχνω την αγάπη μέσα από τα αγγίγματα, καλό είναι να σιγουρευτούμε ότι αυτό βρίσκει σύμφωνο τον παρτενέρ μας. Αν εκείνος θέλει να μας λέει συνέχεια λόγια εκτίμησης αλλά νιώθουμε άβολα, καλό είναι να το λέμε, αφού όμως αποδεχθούμε ότι αυτός είναι ο τρόπος του να αγαπά.

Στο τέλος της ημέρας, δεν χωρίζουμε λόγω διαφορετικότητας, αλλά λόγω έλλειψης κατανόησης και επικοινωνίας. Οι φάσεις σε μία σχέση αλλάζουν διαρκώς και είναι σημαντικό να βρισκόμαστε πάντα στην ίδια σελίδα, εάν θέλουμε να μείνουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει χρόνος για συχνή σωματική επαφή, ας επενδύσουμε στον ποιοτικό χρόνο. Η προσαρμοστικότητα και το να ακούμε είναι μεγάλες αρετές. Αρκεί να μην απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας.