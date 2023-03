Πάνε τα red flags; Τώρα τα beige flags σου λένε ποιος είναι βαρετός στο dating

Τα σημάδια που είναι μπεζ, είναι βαρετά και πρέπει να τα προσέξεις

Κάποτε, νομίζαμε ότι πρέπει να προσέχουμε τα red flags. Όλα ήταν απλά – ένα χρώμα, αυτό ξέραμε, αυτό εμπιστευόμασταν. Τώρα, έρχονται τα beige flags, μία υποκατηγορία, ενδεχομένως, η οποία αφορά στα χαρακτηριστικά των βαρετών ατόμων στον κόσμο του dating.

Beige flags είναι οι πιο βαρετές σημαίες που μπορείς να δώσεις στον άνθρωπο με τον οποίο έχεις βγει. Δε θέλεις να φύγεις μεν, δεν είναι αρκετά τοξικός, αλλά θα σε κάνει να χασμουρηθείς μία φορά σίγουρα. Παρακάτω, θα δούμε τα πιο κατατοπιστικά – όχι τίποτα άλλο, για να ξέρεις πώς να τον περιγράψεις στο group chat, ενώ σου μιλάει. Επειδή προφανώς θα είσαι με το κινητό στο χέρι, καθ’ όλη τη διάρκεια του ραντεβού.

Κάνει σαν τρελός όταν βλέπει κουτάβια

Ναι, είναι χαριτωμένα, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Αν σταματά για να μιλήσει σε κάθε κουτάβι που περνά ή, ακόμη χειρότερα, σε βομβαρδίζει με IG posts από σχετικά προφίλ, έχεις βαρεθεί και δεν το ξέρεις.

Βλέπει ό,τι mainstream sitcom υπάρχει

Τα Φιλαράκια είναι ωραία. Το How I Met Your Mother, είναι πάντα επίκαιρο. Το Office, επίσης. Αλλά όχι και να τα κάνουμε ολόκληρη προσωπικότητα, το 2023. Φωνάζει μπεζ.

Αυτοαποκαλείται foodie

Δε σε αφήνει να φας, πριν βγάλει φωτογραφία το πιάτο. Μη μιλήσουμε για το τι γίνεται αν πάτε για κοκτέιλ. Αν, δε, στο Instagram έχει κάτι σαν “food is the way to my heart” στο bio του, τα πράγματα είναι σοβαρά.

Λέει ότι χόμπι του, είναι τα ταξίδια

Σε όλους μας αρέσει να ταξιδεύουμε, ειδικά στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως ένα όριο μεταξύ του «είναι χόμπι» και του «πηγαίνω μία εκδρομή τον χρόνο και το παρουσιάζω σαν χόμπι, ενώ ανεβάζω μόνο throwback φωτογραφίες στα social». Κι αυτό το όριο είναι μπεζ.