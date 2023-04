Έχετε διαφορά ύψους; Οι 3 στάσεις που φτιάχτηκαν για εσάς

Κλασικές στάσεις, που είναι σαν να φτιάχτηκαν για την περίπτωσή σας

Δεν έχει καμία σημασία αν έχετε μεγάλη διαφορά ύψους. Σημασία έχουν άλλα πράγματα και σε αυτά κάνουμε focus. Αν όμως νιώθεις ότι αυτή η διαφορά είναι ικανή να σταθεί εμπόδιο στην ερωτική σας απόλαυση, εμείς είμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε για τις ιδανικές στάσεις. Ας γίνουμε δημιουργικοί.

Η σανίδα

Απλά και αποτελεσματικά. Είστε και οι δύο μπρούμυτα και είναι ό,τι πρέπει για έναν παρτενέρ που είναι ψηλότερος. Επίσης, έχεις ελεύθερα χέρια και μπορείς να χρησιμοποιήσεις sex toy.

Η στάση ημερολόγιο

Μιλάω φυσικά για τη γνωστή σκηνή από την ταινία, με τη Rachel McAdams να πηδάει πάνω στον Gosling και να τυλίγει τα πόδια της γύρω του. Η ιδανική στάση για αρκετά μικροκαμωμένες γυναίκες.

Γυναίκα από πάνω

Το ύψος δεν έχει καμία σημασία αν είσαι από πάνω στο σεξ. Ελέγχεις την τριβή, την ταχύτητα και μπορείς είτε να κοιτάζεις τον παρτενέρ σου είτε να του γυρίσεις την πλάτη. It's up to you.