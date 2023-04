3 καλοί λόγοι να μην κάνεις σεξ με κάποιον που σου αρέσει

Μπορεί να τρελαίνεσαι για κάποιον, αλλά να μην πρέπει να προχωρήσεις

Γίνεται να σου αρέσει κάποιος, αλλά να μην κάνεις σεξ μαζί του; Γίνεται να σου αρέσει κάποιος και να είναι καλό να μην προχωρήσετε ποτέ all the way; Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι. Καλός ο έρωτας και το πάθος, αλλά υπάρχουν και λόγοι για να μην το κάνεις. Και κυρίως, να μην κατηγορήσεις τον εαυτό σου για αυτή την απόφαση.

Δεν νιώθεις 100% ασφαλής

Δεν συμφωνώ καθόλου με το ότι η αίσθηση της επικινδυνότητας πρέπει να υπάρχει στο σεξ. Μπορεί να την αγνοείς όταν είσαι πολύ νέος, αλλά καλό είναι να προστατεύεις τον εαυτό σου όταν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο σωματική. Είναι και ψυχολογική αλλά και αν νιώθεις ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί.

Δεν έχεις ερωτική διάθεση

Δυστυχώς, οι γυναίκες μεγαλώνουν με το στερεότυπο που τους λέει ότι δεν χρειάζεται να έχουν οι ίδιες σεξουαλική όρεξη. Αρκεί να το θέλει ο άντρας απέναντί τους. Ε λοιπόν, το σώμα σου σε ενημερώνει πάντα για το αν θέλει ή δεν θέλει, απλώς ίσως επιλέγεις να μην το ακούς.

Στο λέει το ένστικτό σου

Πίστεψέ με, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αν κάτι στο στομάχι, ή τις ταχυπαλμίες, ή τα ιδρωμένα χέρια σου λέει ότι δεν είναι κάτι που θες να κάνεις με χαρά ή ευκολία, μάλλον δεν πρέπει να το κάνεις καθόλου. Μπορεί να αφορά τον παρτενέρ σου, μπορεί όμως να έχει να κάνει με εσένα. Όποια και αν είναι η εξήγηση, σεβάσου τον εαυτό σου και άκουσέ τον περισσότερο.