Εσένα, τι σε ξενερώνει στον άλλο; Άνδρες και γυναίκες μοιράζονται τα δικά τους, επιφανειακά turn-offs

Εδώ δεν θα διαβάσεις για τοξικότητα. Θα διαβάσεις για ανθρώπους που θα σου κάνουν γκόστινγκ μετά το τρίτο ραντεβού, επειδή φόρεσες πορτοκαλί μπλούζα

Το dating σήμερα είναι δύσκολο. Επιλογές υπάρχουν πολλές, καθώς ο “single and ready to mingle” πληθυσμός είναι μεγάλος, τα dating apps πολλά – έχεις ακόμη και εκπομπές σαν το First Dates που δουλεύουν πριν από σένα, για σένα, για να βγεις ένα ραντεβού. Έχεις και κόσμο από τον κύκλο σου, βέβαια, τον οποίο καλό είναι να μην αγνοείς. Κι αν βρεις ένα άτομο που σε ενδιαφέρει, ξεκινά το νέο δράμα: Θα πάει καλά ή θα καταλήξει σε γκόστινγκ; Θα πάθεις πάλι αυτό που σε πιάνει όταν βγαίνεις με κάποιον και η έλξη εξαφανίζεται από το πουθενά, λες και πατάς έναν διακόπτη;

Το τελευταίο, το οποίο μπορείς να αποκαλέσεις απλώς ξενέρωμα, το παλιό, το παραδοσιακό, έχει όνομα στα σόσιαλ και λέγεται “ick”. Αν έχεις TikTok, το ξέρεις. Αν όχι, ήρθε η ώρα να το μάθεις, επειδή παρακάτω θα δεις τα 10 μεγαλύτερα και πιο επιφανειακά icks, turn-offs, πράγματα που ξενερώνουν – πες τα όπως θέλεις – άνδρες και γυναίκες, όπως τα μοιράστηκαν οι στο Reddit, στο TikTok, και στο δικό μου messenger, επειδή αν δεν βάλεις τα icks των φίλων σου, ποιου το ick θα βάλεις;

«Το να μιλά συνέχεια για πρώην».

«Να παθιάζεται με όλα τα κοινωνικά ζητήματα του κόσμου, αλλά να φέρεται στους άλλους σαν να είναι σκουπίδια».

«Κάποτε, μία πρώην ούρλιαξε στον 2χρονο ανιψιό της. Δεν ήταν ωραίο».

«Όταν είναι συνέχεια στο κινητό».

«Το πορτοκαλί - μη με ρωτάς γιατί, αν φορέσει πορτοκαλί, για εμένα τελείωσε».

«Το να μιλάει με πολύ νάζι χωρίς λόγο».

«Το να λέει συνέχεια "πλάκα κάνεις"».

«Το να μη φοράει αποσμητικό - έχουμε και καύσωνα».

«Τα αθλητικά χωρίς κάλτσα».

«Το να λέει "βουνό μου" και "λογικά κακοί είμαστε"».