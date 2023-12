Τι να μην πεις για να μην τσακωθείς – 4 φράσεις που πρέπει να αποφύγεις

Αντί να επικεντρωθείς σε αυτές τις εκφράσεις, καλύτερα να σκεφτείς μια άλλη εκδοχή για να πεις αυτό που θέλεις

Κάποιες φορές δεν μπορείς να το αποφύγεις. Θυμώνεις με τους ανθρώπους και με διάφορες καταστάσεις. Αλλά, είναι σημαντικό να το ελέγχεις, για να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Ναι, φαίνεται δύσκολο αλλά το να αποφύγεις να γίνεις εριστικός κατά τη διάρκεια μιας έντονης συζήτησης, θα σε προστατεύσει από μελλοντικούς καυγάδες. Δες το σαν μικρό δωράκι στην ψυχική σου ηρεμία.

Σύμφωνα με τον Ματ Άμπραχαμς, λέκτορα στρατηγικής επικοινωνίας στο Graduate School of Business του Πανεπιστημίου Stanford και συγγραφέα του βιβλίου «Think Faster, Talk Smarter: How to Speak Successfully When You're Put on the Spot», για να αποφύγεις το να γίνεις εριστικός σε μια συζήτηση, πρέπει πρώτα να έχεις επίγνωση των συναισθημάτων σου.

Και αυτές, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι οι 4 φράσεις που πρέπει να αποφύγεις, για να μην καταλήξεις σε καυγά.

«Εσύ πάντα….»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι…»

«Αυτό γίνεται επειδή φταις εσύ….»

«Δεν με προσέχεις, ποτέ δεν με προσέχεις»

Αντί να επικεντρωθείς σε αυτές τις εκφράσεις, καλύτερα να σκεφτείς μια άλλη εκδοχή για να πεις αυτό που θέλεις. «Στη δουλειά και στην προσωπική μας ζωή, πρέπει να περιμένουμε ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα βρεθούμε σε σύγκρουση, που θα πρέπει να υποστηρίξουμε την άποψή μας με έξυπνο τρόπο», σημειώνει ο Ματ Άμπραχαμς.

Οπότε, αντί να πεις τις παραπάνω 4 εκφράσεις, προτίμησε τις εξής:

«Πραγματικά σε ακούω, αλλά….»

«Προσπαθώ να καταλάβω...»

«Μπορώ να φανταστώ ότι από τη δική σου πλευρά είναι…»

Πάντως, ο No1 συμβουλή του ειδικού είναι πάντα να εστιάζεις στο θέμα και όχι στο πρόσωπο.