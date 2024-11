Τα πολυτιμότερα «δώρα» που μπορείς να κάνεις καθημερινά στον σύντροφό σου, σύμφωνα με ψυχολόγο

Ένα δώρο δεν μόνο ό,τι είναι αγορασμένο σε κατάστημα

Τα Χριστούγεννα είναι προ των πυλών και μάλλον ήδη θα έχεις αρχίσει να ψάχνεις ποιο δώρο θα κάνεις στον σύντροφό σου. Και καθώς σκέφτεσαι τι θα ήθελε πραγματικά να του προσφέρεις, επικεντρώνεσαι κυρίως στα μεγάλα, απτά πράγματα και όχι τόσο στα άυλα, αλλά και πολυτιμότερα.

Προφανώς, ένα δώρο μπορεί πάντα να αποτελεί ένδειξη ότι νοιάζεσαι και σκέφτεσαι πραγματικά κάποιον, αλλά εάν αναλογιστείς τις στιγμές που ένιωσες πιο κοντά από ποτέ με τον άνθρωπό σου, πιθανότατα θα συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που πραγματικά σε άγγιξε δεν ήταν κάτι τυλιγμένο σε φανταχτερό περιτύλιγμα ή κάτι που αγόρασε από ένα κατάστημα. Ήταν οι απλές, ανεπαίσθητες στιγμές που ένιωσες πως ο άνθρωπος σου σε καταλαβαίνει πραγματικά και ανταποκρινόταν με φροντίδα στις ανάγκες σου.

Ποιο, λοιπόν, είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να προσφέρεις καθημερινά στον σύντροφό σου; Δεν είναι οι μεγάλες χειρονομίες, αλλά κάτι πολύ πιο οικείο, το να αναγνωρίζεις και να συνδέεσαι με τον κόσμο του, το να του μεταδίδεις πως τον βλέπεις, τον ακούς και τον νοιάζεσαι. Κι αυτό, υπερβαίνει την ανταλλαγή υλικών αγαθών.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Μαρκ Τράβερς, αυτά είναι τα πολυτιμότερα «δώρα» που μπορείς να κάνεις καθημερινά στον άνθρωπό σου.

Να αναγνωρίζεις τις ανάγκες του, ακόμα κι όταν δεν τις εκφράζει ανοιχτά

Όταν βρίσκεσαι σε μια σχέση, δεν αρκεί απλώς να ακούς τα λόγια του συντρόφου σου. Πολλές φορές, ένα σημαντικό «δώρο» είναι να αντιλαμβάνεσαι τις ανάγκες του, ακόμα κι όταν εκείνες εκφράζονται μέσω της γλώσσας του σώματος. Πολλές φορές, οι μικρές ενδείξεις μπορούν να αποκαλύψουν περισσότερα για τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου από όσα μπορεί να μοιραστεί ανοιχτά. Η αναγνώρισή τους, σου επιτρέπει να προσφέρεις έγκαιρη, ουσιαστική υποστήριξη όταν τη χρειάζεται περισσότερο, κι αυτό δείχνει γνήσια φροντίδα και αγάπη.

Να γιορτάζεις τις χαρές του

Η χαρά είναι ένα ισχυρό συναίσθημα, που συχνά επικοινωνείται μέσω μη λεκτικών ενδείξεων. Η αναγνώριση αυτών των στιγμών δείχνει ότι όχι μόνο είσαι συντονισμένος με ό,τι φέρνει ευτυχία στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, αλλά και ότι εκτιμάς πραγματικά τη χαρά του. Και οι έρευνες, τονίζουν τον αντίκτυπο του «εορτασμού» των θετικών στιγμών στις σχέσεις. Μια μελέτη του 2006, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Personality and Social Psychology, διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που ανταποκρίνονταν με ενθουσιασμό στα καλά νέα του συντρόφου τους, έχτιζαν ισχυρότερες και σταθερότερες σχέσεις με την πάροδο του χρόνου.

Να αναγνωρίζεις τα τρωτά του σημεία

Η ευαλωτότητα συχνά κρύβεται πίσω από ανεπαίσθητες ενδείξεις, όπως ένας διστακτικός τόνος, τα χέρια που τρεμοπαίζουν ή μια αλλαγή στη συμπεριφορά, που σηματοδοτούν συναισθήματα αβεβαιότητας, φόβου ή αυτοπεποίθησης. Η αναγνώριση και η ανταπόκριση σε αυτά τα συνθήματα με ενσυναίσθηση, όχι μόνο δείχνει ότι νοιάζεσαι πραγματικά, αλλά παρέχει επίσης τη συναισθηματική υποστήριξη που απαιτείται για να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις (στη σχέση) με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η αναγνώριση των τρωτών σημείων του ανθρώπου που έχεις δίπλα σου, είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να επιδείξεις αγάπη και σεβασμό, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο όπου θα μπορεί να εκφράσει τους φόβους του, χωρίς κριτική.

Να δημιουργείς έναν ασφαλή χώρο όπου θα νιώθει ελεύθερος να εκφραστεί

Οι νευροβιολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι το να αισθάνεσαι ασφαλής σε μια σχέση, είναι απαραίτητο στοιχείο για να δημιουργηθεί βαθιά συναισθηματική οικειότητα. Ως εκ τούτου, ένα από τα πιο ουσιαστικά δώρα που μπορείς να προσφέρεις στον σύντροφό σου, είναι η δημιουργία ενός χώρου όπου θα νιώθει απόλυτα ελεύθερος να εκφραστεί. Η ενεργητική ακρόαση παίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια αυτού του ασφαλούς χώρου. Πρόκειται για την πλήρη παρουσία, την εμπλοκή με αυτά που λέει και την επίδειξη ενσυναίσθησης.

Να ενισχύεις τη σχέση, μέσω της ενσυναίσθησης

Η ενσυναίσθηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε ισχυρής σχέσης, γιατί σου επιτρέπει να συνδέεσαι με τον σύντροφό σου σε ένα βαθύτερο συναισθηματικό επίπεδο. Μια μελέτη του 2017 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Family Journal, εξέτασε τη σχέση μεταξύ της ενσυναίσθησης και της ποιότητας της σχέσης σε ζευγάρια που δεν είχαν παντρευτεί, αλλά συγκατοικούσαν. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλότερη ενσυναίσθηση στους άνδρες σχετιζόταν με καλύτερη αντίληψη της ποιότητας της σχέσης, ενώ η υψηλότερη ενσυναίσθηση στις γυναίκες συνέβαλε σε καλύτερη ποιότητα της σχέσης τόσο για τις ίδιες όσο και για τους συντρόφους τους. Φυσικά, η ενσυναίσθηση είναι κάτι περισσότερο από το να προσφέρεις απλώς παρηγορητικά λόγια. Είναι το να ξέρεις πώς να νιώσεις τα συναισθήματά του ανθρώπου σου.