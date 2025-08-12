Ένα σφηνάκι πριν το πρώτο ραντεβού; Η επιστήμη απαντά “ναι”

Το πρώτο ραντεβού είναι συνήθως λίγο αμήχανο - όπως και να το κάνουμε. Η επιστήμη, όμως, υποστηρίζει πως υπάρχει τρόπος να είναι επιτυχημένο, αρκεί να προετοιμαστούμε σωστά.

Ας είμαστε ειλικρινείς: κάθε ραντεβού αποτελεί μια ιδιαίτερα αγχωτική διαδικασία, είτε βγαίνεις για πρώτη φορά είτε το έχεις ξανακάνει στο παρελθόν. Αυτή η πρώτη γνωριμία - όσο όμορφη κι αν αποδειχθεί στην πορεία - «συνοδεύεται» συνήθως από αμηχανία, άγχος, ανασφάλεια, αγωνία και σίγουρα ανυπομονησία για το πώς θα εξελιχθεί το ραντεβού. Όπως και να το κάνουμε, τις περισσότερες φορές καλείσαι να συναναστραφείς με έναν άγνωστο άνθρωπο, συνεπώς είναι λογικό να νιώθεις άβολα - έως το σημείο που είναι διαχειρίσιμο.

Η επιστήμη, ωστόσο, υποστηρίζει πως υπάρχει τρόπος αφενός να κατευνάσεις την ένταση που νιώθεις πριν τη μεγάλη συνάντηση και αφετέρου να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας. Πώς; Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του «Journal of Social and Personal Relationships», μια μικρή ποσότητα αλκοόλ πριν από το πρώτο ραντεβού ενδέχεται να διευκολύνει την επικοινωνία και να ενισχύσει την αίσθηση οικειότητας μεταξύ δύο ανθρώπων που γνωρίζονται για πρώτη φορά. Τα δεδομένα δείχνουν ότι άτομα τα οποία ήπιαν ένα ή δύο ποτά πριν από τη συνάντησή τους, είχαν 60% περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν θετική εμπειρία.

freepik

Η επιστήμη βρήκε τρόπο να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας του ραντεβού σου - αρκεί να μην χάσεις το μέτρο

Η εξήγηση πίσω από αυτό το φαινόμενο είναι απλή: το αλκοόλ, σε περιορισμένη ποσότητα, μειώνει τις κοινωνικές αναστολές, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και - ίσως το πιο σημαντικό - βοηθά το άτομο να παρουσιαστεί στο ραντεβού του με περισσότερη φυσικότητα και λιγότερο άγχος. Με άλλα λόγια, πρόκειται για έναν μικρό, προσωρινό σύμμαχο στη διαχείριση της πίεσης που συχνά νιώθουμε, όταν πρέπει να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ισορροπία και το μέτρο είναι καθοριστικοί παράγοντες. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει θολή σκέψη, αδυναμία συγκέντρωσης και λανθασμένες επιλογές - παράγοντες που, προφανώς, δεν ευνοούν ούτε την επικοινωνία ούτε τη δημιουργία μιας ειλικρινούς σύνδεσης. Η θετική επίδραση παρατηρείται μόνο όταν η κατανάλωση γίνεται με μέτρο και συνείδηση. Όπως αναφέρεται ένα με δύο σφηνάκια είναι υπέρ αρκετά για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Στην εποχή της τεχνολογίας και των datings - και όχι μόνο - apps, η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από αλληλεπίδραση στον πραγματικό κόσμο και όχι μέσα από μια οθόνη. Η κατανάλωση μετρημένου αλκοόλ μπορεί, σύμφωνα με την έρευνα, να απομακρύνει τις αρνητικές σκέψεις και να μας βοηθήσει να είμαστε ο εαυτός μας. Αρκεί να μην υπερβούμε ποτέ το μέτρο.

