Contrarian friend: Ο φίλος που σε κριτικάρει για τα πάντα και σε «ρίχνει» ψυχολογικά, τώρα έχει όνομα

Ναι, είναι συναισθηματικά εξαντλητικό να κάνεις παρέα με κάποιον που διαφωνεί με ό,τι λες

Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι στο ότι κανείς δεν θέλει (βαθιά, πολύ βαθιά μέσα του) να έχει φίλους που του λένε πάντα όσα θέλει να ακούσει. Κανείς δεν θέλει εκείνον τον φίλο που τον αφήνει στο delulu σύμπαν του και δεν του σπάει (μεταφορικά) το κινητό όταν ξέρει ότι θα στείλει ξανά μήνυμα στον πρώην που έκανε ghosting, micro-ghosting και ό,τι άλλο θέλεις. Όλοι θέλουμε φίλους που μας γειώνουν, που θα μας πουν ότι αυτός ο πρώην δεν νοιάζεται πραγματικά.

Αλλά, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του να δίνεις συμβουλές και του να κριτικάρεις όσα λέει, κάνει, σκέφτεται ένας φίλος. Ναι, είναι συναισθηματικά εξαντλητικό να κάνεις παρέα με κάποιον που διαφωνεί με ό,τι λες. Και χάρη στο αγαπημένο μας TikTok, αυτό το red flag στις παρέες έχει πλέον όνομα και λέγεται «contrarian friend» (στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως σαν «επιθετικός/μονίμως επικριτικός φίλος». Συνήθως, αυτός ο φίλος δεν είναι αυθεντικός, είναι κουραστικός. Νομίζει ότι δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά συχνά φαίνεται εγωιστής ή και αναίσθητος.

Αυτού του είδους ο φίλος, δεν είναι απλώς περιστασιακά δογματικός. Ανεξάρτητα από το θέμα, πάντα έχει μια έντονη αντίδραση. Έχουμε παραδείγματα: Είσαι ενθουσιασμένος με ένα νέο εστιατόριο που «πρέπει να δοκιμάσεις»; Ε, ο contrarian friend θα σε γειώσει αμέσως, λέγοντας: «Πήγα ήδη και το φαγητό ήταν αρκετά μέτριο» (θα το πει με κακό τρόπο). Μιλάς για τα πέντε χιλιόμετρα που τρέξατε μαζί; «Τεχνικά, ήταν μόνο 4,5», θα απαντήσει. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Λίγο toxic.

Τα red flags του contrarian friend

Διακόπτει τις ευτυχισμένες στιγμές σου

Είσαι στη μέση μιας συναρπαστικής ιστορίας για ένα πρώτο ραντεβού που πήγε καλά ή για μια προαγωγή στη δουλειά που περίμενες εδώ και καιρό, όταν ξαφνικά εκείνος θα πει μια υποτιμητική φράση: «Στην πραγματικότητα, δεν είναι προαγωγή - ακούγεται περισσότερο σαν αύξηση». Red flag εδώ.

Εστιάζει σε άσχετες λεπτομέρειες

Ίσως αφηγείσαι μια αστεία στιγμή από μια βραδιά ή δείχνεις κάτι που αγόρασες. Αντί να απαντήσει στο πιο σημαντικό σημείο, αυτός ο φίλος θα κολλήσει σε κάτι πιο ασήμαντο, όπως το πώς, τεχνικά, αυτό το δερμάτινο μπουφάν που πήρες δεν είναι πραγματικά vintage, αφού το brand κυκλοφόρησε μόλις το 2010. Με άλλα λόγια, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη εμμονή με το να σε διορθώσει.

Συμπεριφέρεται έτσι μόνο μαζί σου

Είναι υπερβολικά γλυκός, προσεκτικός και υποστηρικτικός με τους άλλους, αλλά ψυχρός, επικριτικός και απαξιωτικός μαζί σου. Αυτά είναι σημάδια ότι αυτός ο ρόλος του δικηγόρου του διαβόλου δεν είναι μια αθώα ιδιορρυθμία της προσωπικότητάς του: Μπορεί να είναι μια στοχευμένη προσπάθεια να σε «ρίξει» ψυχολογικά.

Τι μπορείς να κάνεις;

Θέλουμε φίλους που μας κρατούν προσγειωμένους, αλλά θέλουμε επίσης την ελευθερία να λέμε μια άποψη, μια σκέψη, κάτι αστείο, κάτι γελοίο, χωρίς να ελέγχεται η ακρίβεια των στοιχείων μας σαν να παίζουμε σε παιχνίδι. Οι φιλίες πρέπει να μας κάνουν να νιώθουμε ενθουσιασμένοι. Αν ένας φίλος σου, σε εμποδίζει πάντα να προχωρήσεις μπροστά αντί να σε στηρίζει, είναι ώρα να του το πεις ευγενικά. Ξεκίνα με κάτι μικρό: «Μπορώ να το μοιραστώ αυτό χωρίς να γίνει κακή συζήτηση;» Αργότερα, πλαισίωσε τη συζήτηση με δηλώσεις που αρχίζουν με «εγώ»: «Νιώθω ότι με διορθώνεις αντί να με ακούς όταν μιλάμε, και αυτό με κάνει να διστάζω να μοιραστώ πράγματα». Αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί, ίσως χρειαστεί να επανεκτιμήσεις τη φιλία.

