Ξέρουμε ήδη ότι οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα δίπλα στους τετράποδους φίλους τους. Το Canisius College στη Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα, συγκρίνοντας την ποιότητα του ύπνου των γυναικών, όταν κοιμούνται με τους συντρόφους τους και όταν κοιμούνται με τους σκύλους τους. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ένας σκύλος προσφέρει μια μοναδική αίσθηση ασφάλειας και προστασίας σε μια γυναίκα, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να διαταράξει τον ύπνο με τον οποιοδήποτε τρόπο.

Aπό την άλλη, οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες που κοιμούνται δίπλα στη σύζυγό τους έχουν βαθύτερο και πιο αναζωογονητικό ύπνο. Εξάλλου, το να μοιράζεσαι το κρεβάτι με έναν αγαπημένο σύντροφο αυξάνει τα επίπεδα της ωκυτοκίνης — της «ορμόνης της αγάπης», η οποία μειώνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες) και προάγει την ηρεμία, την σταθερή αναπνοή και τον καρδιακό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνδρες έχουν αναφέρει ότι αισθάνονται πιο ασφαλείς, πιο χαλαροί και συναισθηματικά ήρεμοι όταν κοιμούνται δίπλα στη σύζυγό τους και όλα αυτά συμβάλλουν σε καλύτερη ποιότητα ύπνου, μακρύτερους κύκλους REM και λιγότερες διαταραχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αγάπη, λοιπόν, δεν είναι μόνο καλή για την καρδιά, είναι καλή και για τον ύπνο.

Μιλώντας στο περιοδικό TIME, η Δρ. Σίμαρον Μαλχότρα, παθολόγος και ειδικός στον τρόπο ζωής, σημείωσε ότι για τα παντρεμένα ζευγάρια, το να κοιμούνται αγκαλιά έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την ικανοποίηση από τη σχέση περισσότερο από το να περνούν απλώς χρόνο μαζί. «Βελτιώνει επίσης την ποιότητα του ύπνου προωθώντας αισθήματα ασφάλειας και προστασίας, ειδικά για τις γυναίκες». Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με τον σκύλο τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν κοιμούνται καλά με τον σύντροφό τους.

Η σημαντική επίδραση της ωκυτοκίνης

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι άντρες κοιμούνται καλύτερα δίπλα στη σύζυγό τους, σχετίζεται με όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για την ωκυτοκίνη, που είπαμε παραπάνω. Έρευνες δείχνουν ότι το γνωστό σε όλους μας cuddling, αυξάνει τα συναισθήματα άνεσης, χαλάρωσης και οικειότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει τα θετικά συναισθήματα. Όλα αυτά ωφελούν την ποιότητα του ύπνου και τη συνολική ευεξία. Η ωκυτοκίνη απελευθερώνεται μέσω διαφόρων μορφών αφής και είναι γνωστό ότι μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη και το στρες μειώνοντας τα επίπεδα κορτιζόλης , κάτι που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του ύπνου.