Κεφάλαιο “Απιστία”: AI σύντροφοι, chatboxes, sexting - Οι σύγχρονοι ορισμοί είναι πολλοί και προκαλούν διχασμό

Νέα μελέτη δείχνει ότι η απιστία δεν είναι μόνο σωματική: φλερτ, sexting ή μυστικά με άλλους μπορεί να θεωρηθούν απιστία.

Τι θεωρείται απιστία σήμερα; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο παλαιότερα. Μια νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Kinsey και το DatingAdvice.com, με δείγμα 2.000 ανύπαντρων Αμερικανών ηλικίας 18 έως 91 ετών, αποκαλύπτει ότι οι σύντροφοι κρίνουν διαφορετικά την απιστία, με τους ορισμούς να γίνονται πιο περίπλοκοι και διαφοροποιημένοι από ό,τι ίσως πιστεύουμε.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για διάφορες συμπεριφορές και το αν τις θεωρούν απιστία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή συναίνεση για τις σωματικές μορφές απιστίας: το 84% θεωρεί το σεξ με άλλο άτομο ως απιστία, ενώ το 70% θεωρεί απιστία το φιλί με κάποιον άλλο.

Όμως οι απόψεις διίστανται όταν πρόκειται για συναισθηματική ή οικονομική εξαπάτηση. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες βλέπουν ως απιστία το φλερτ ή τη δημιουργία βαθύτερων συναισθηματικών δεσμών με άλλους. Περίπου το ένα τρίτο θεωρεί ότι η αγορά δώρων, η φαντασίωση ή η ανταλλαγή προσωπικών μυστικών με τρίτους μπορεί να συνιστά απιστία. Αυτό δείχνει ότι η απιστία δεν είναι μόνο σωματική αλλά και συναισθηματική ή και οικονομική.

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι η σεξουαλική ενασχόληση με τρίτο άτομο δεν θεωρείται απιστία από όλους, ιδίως για όσους βρίσκονται σε ανοικτές σχέσεις. Η εξαπάτηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κανόνες και τα όρια που έχει θέσει το ζευγάρι, όπως αν η πράξη αποκαλύπτεται ή αν τηρούνται προφυλάξεις.

Η τεχνολογία έχει προσθέσει νέες διαστάσεις στην απιστία. Το sexting θεωρείται ευρέως μορφή απιστίας. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες θεωρούν απιστία την αποστολή χρημάτων ή δώρων σε μοντέλα κάμερας, το ένα τρίτο βλέπει ως απιστία την αλληλεπίδραση με chatbots ή AI συντρόφους, ενώ μόνο το ένα πέμπτο θεωρεί την παρακολούθηση πορνό απιστία.

Η Amanda Gesselman, ερευνήτρια του Kinsey, σχολιάζει: «Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν οικειότητα και υποστήριξη, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν απειλή για τις σχέσεις τους. Αυτό αμφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ψηφιακή απιστία».

Συμπερασματικά, η έρευνα δείχνει ότι η απιστία δεν έχει έναν μοναδικό ορισμό. Οι άνθρωποι πρέπει να συζητούν ανοιχτά τα όριά τους και να καθορίζουν τι θεωρούν εξαπάτηση στις σχέσεις τους, ειδικά στο ψηφιακό πλαίσιο. Η επικοινωνία και η συμφωνία πάνω σε αυτά τα όρια είναι καθοριστική για την εμπιστοσύνη και τη διατήρηση της οικειότητας.