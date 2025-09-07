Σχέσεις: Έχει τελικά σημασία πόσο συχνά κάνετε σεξ; - Τι δείχνουν οι έρευνες

Δεν υπάρχει «σωστή» συχνότητα σεξ. Αυτό που μετρά είναι η επικοινωνία, η ποιότητα και η αίσθηση σύνδεσης ανάμεσα στους συντρόφους.

«Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ;» Πρόκειται για μια ερώτηση που επανέρχεται διαρκώς, είτε σε συνεδρίες θεραπείας, είτε σε συζητήσεις μεταξύ φίλων, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι αναζητούν έναν «μαγικό αριθμό» που θα εγγυάται τη σεξουαλική ικανοποίηση και την ευτυχία της σχέσης. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες, η συχνότητα δεν είναι ο παράγοντας που καθορίζει την πραγματική ποιότητα της ερωτικής ζωής.

Η έρευνα των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι οι άνθρωποι, και ειδικά τα ζευγάρια, κάνουν λιγότερο σεξ σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες (Twenge et al., 2017). Αν και κάποιες μελέτες εντοπίζουν ότι μία φορά την εβδομάδα φαίνεται να αποτελεί ένα «γλυκό σημείο» που σχετίζεται με μεγαλύτερη ευτυχία (Muise, Schimmack & Impett, 2016), η εικόνα είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ο μέσος όρος δεν μπορεί να αποτυπώσει τις ανάγκες κάθε ζευγαριού, ούτε σημαίνει ότι περισσότερες επαφές συνεπάγονται και περισσότερη ικανοποίηση.

Στην πραγματικότητα, η ποιότητα μετρά περισσότερο από την ποσότητα. Μια μελέτη των Roels & Janssen (2020) έδειξε ότι η σεξουαλική επικοινωνία μπορεί να είναι εξίσου –αν όχι περισσότερο– σημαντική από τη συχνότητα. Ζευγάρια που μοιράζονται ανοιχτά τις επιθυμίες και τα όριά τους μπορεί να απολαμβάνουν πιο ουσιαστική σεξουαλική ζωή ακόμη κι αν έχουν λιγότερες επαφές, σε σύγκριση με εκείνα που αποφεύγουν τη συζήτηση αλλά κάνουν συχνότερα σεξ.

Ένας ακόμη παράγοντας που περιπλέκει τη συζήτηση είναι η συνεχής σύγκριση. Τα κοινωνικά δίκτυα, οι αφηγήσεις φίλων ή οι πολιτισμικοί μύθοι δημιουργούν συχνά μια παραπλανητική εικόνα του «φυσιολογικού». Το αποτέλεσμα είναι πολλοί άνθρωποι να αισθάνονται πίεση ή ντροπή, αντί να επικεντρώνονται στο τι πραγματικά τους ταιριάζει.

Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι «πόσο συχνά», αλλά «πώς». Οι ειδικοί προτείνουν στους συντρόφους να ρωτούν τους εαυτούς τους:

Είμαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα των εμπειριών μας;

Νιώθουμε τη σύνδεση και την οικειότητα που θέλουμε;

Μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για το τι μας ευχαριστεί;

Δεν υπάρχει ένας καθολικός κανόνας. Για κάποια ζευγάρια, το σεξ μία φορά τον μήνα μπορεί να είναι αρκετό· για άλλα, η καθημερινή επαφή μπορεί να είναι φυσική έκφραση της σχέσης τους. Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι το πώς νιώθουν οι δύο άνθρωποι μέσα σε αυτή τη δυναμική: αν αισθάνονται συνδεδεμένοι, άνετοι και πραγματικά ικανοποιημένοι.

