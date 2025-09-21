Το red flag που καταστρέφει τις σχέσεις - “Διαλύει την ψυχολογική ισορροπία του άλλου ατόμου»

Η κοινωνική ψυχολόγος Σάρα Νασσερζαντέχ εξηγεί ποιο χαρακτηριστικό είναι το θεμέλιο κάθε υγιούς σχέσης.

Σε κάθε σχέση, η αγάπη και η έλξη δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν διάρκεια. Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολόγο Σάρα Νασσερζαντέχ, υπάρχουν έξι βασικά συστατικά που χρειάζεται μια ρομαντική σχέση για να αντέξει στον χρόνο και να εξελιχθεί. Αυτά περιλαμβάνουν τη συμπόνια, την εμπιστοσύνη και το κοινό όραμα, όμως, όπως τονίζει, χωρίς σεβασμό όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν.

Στο νέο της βιβλίο «Love by Design», η Νασσερζαντέχ εξηγεί ότι η έλλειψη σεβασμού αποτελεί ένα σοβαρό red flag, που μπορεί να υπονομεύσει την ίδια την αυτοεκτίμηση του συντρόφου. «Μακροπρόθεσμα, η απουσία σεβασμού μπορεί να τσακίσει την αίσθηση του εαυτού και να διαλύσει την ψυχολογική ισορροπία του άλλου ατόμου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η έλλειψη σεβασμού δεν εκδηλώνεται πάντα με εμφανή ή βίαιο τρόπο. Μπορεί να φανεί σε μικρές, καθημερινές συμπεριφορές: όταν ένας σύντροφος ξεκινά να τρώει χωρίς να περιμένει τον άλλον, ή όταν περπατάει αρκετά βήματα μπροστά, αγνοώντας τον ρυθμό του συντρόφου του.

Υπάρχουν όμως και πιο ουσιαστικές εκφάνσεις. Ο ασεβής σύντροφος μπορεί να αγνοεί τις προτεραιότητες του άλλου, να μην τηρεί υποσχέσεις ή δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ή να μειώνει πτυχές της ταυτότητας του συντρόφου του – από το φύλο μέχρι την κοινωνική τάξη ή την πολιτιστική του καταγωγή. Όλες αυτές οι συμπεριφορές στέλνουν το ίδιο μήνυμα: «Δεν αναγνωρίζω ούτε εκτιμώ αυτό που είσαι».

Τι μπορεί να κάνει κάποιος αν διαπιστώσει τέτοια συμπεριφορά; Η Νασσερζαντέχ προτείνει τον διάλογο. «Πείτε: “Παρατήρησα αυτά τα πράγματα, από πού προέρχονται;”», συμβουλεύει. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο σύντροφος μπορεί να αντιληφθεί το πρόβλημα και να αλλάξει στάση. Σε άλλες, η συμπεριφορά αυτή είναι βαθιά ριζωμένη και δύσκολα αλλάζει.

Το ζητούμενο, όπως τονίζει η ψυχολόγος, είναι να αισθάνεται κάθε άνθρωπος ότι γίνεται ορατός και αποδεκτός μέσα στη σχέση του. «Μπαίνουμε σε σχέσεις για να μας δουν», επισημαίνει. Αν αυτή η θεμελιώδης ανάγκη δεν ικανοποιείται, τότε είναι στο χέρι του κάθε ατόμου να αποφασίσει αν η σχέση έχει μέλλον.

Η προειδοποίηση της Νασσερζαντέχ είναι σαφής: η έλλειψη σεβασμού δεν είναι απλώς μια μικρή αδυναμία χαρακτήρα. Είναι μια καμπάνα κινδύνου που, αν αγνοηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά ψυχολογική φθορά και σε σχέσεις που τελικά καταρρέουν.