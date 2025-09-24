Είσαι single; 5 λόγοι που πρέπει να χαίρεσαι γι’ αυτό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η single era, όχι μόνο δεν είναι κακή, αλλά απαραίτητη για την ψυχική υγεία και ισορροπία όλων των ανθρώπων.

Αν για τον οποιονδήποτε λόγο είσαι ελεύθερος αυτή την περίοδο της ζωής σου, αυτό το άρθρο αποτελεί τρανή απόδειξη πως βρίσκεσαι στην καλύτερη φάση σου. Όσο όμορφο κι αν είναι το συναίσθημα που νιώθεις, όταν είσαι μαζί με τον άνθρωπό σου, η solo φάση της ζωής σου, είναι μια σημαντική υπενθύμιση να εστιάσεις στις ανάγκες σου, θέτοντας σε προτεραιότητα στους δικούς σου στόχους. Δες το σαν μια ευκαιρία να ζήσεις όσα δεν βίωσες στο παρελθόν.

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, οι άνθρωποι που είναι single επικεντρώνονται περισσότερο στη ζωή τους, κάνοντας focus στην ψυχική υγεία και ισορροπία τους. Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που έχει κάθε φάση που διανύουμε, σίγουρα έχουμε να αποκομίσουμε πολλά από αυτή την ανέμελη περίοδο. Και δεν πρόκειται για ακόμα μία θεωρία, αφού είναι επιβεβαιωμένο από την επιστήμη.

Παρακάτω, θα θυμηθείς, γιατί αξίζει πραγματικά να χαρείς αυτό το προσωπικό διάλειμμα από τα ραντεβού και τις γνωριμίες.

Η επιστήμη εξηγεί, γιατί πρέπει να χαρείς την single era σου

#1 Δεν χάνεις τη φόρμα σου. Έχεις πάντα κίνητρο για αυτοβελτίωση. Σύμφωνα με μελέτες, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που βρίσκεται σε σχέση, είναι τόσο απασχολημένο με όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτή, που, πολλές φορές, ξεχνάει τους προσωπικούς στόχους της. Αυτή η παρατήρηση δεν αφορά μόνο στη γυμναστική, αλλά και στο πνεύμα, την ψυχολογία και την προσωπική εξέλιξη.

#2 Έχεις μια πιο υγιή κοινωνική ζωή. Το comfort zone της σχέσης πολλές φορές μας εγκλωβίζει μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, κλείνοντας τις πόρτες για περαιτέρω γνωριμίες. Κάπως έτσι, συναναστρεφόμαστε με τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους, χάνοντας κάθε ευκαιρία για να διευρύνουμε τον κύκλο μας.

#3 Έχεις περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθείς επαγγελματικά. Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο CNN Money, οι singles έχουν περισσότερες πιθανότητες να απορροφηθούν σε μια νέα δουλειά. Επίσης, όταν κερδίσουν αυτή τη θέση, είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται υπερβολικά, όπως ενδεχομένως να κάνουν οι δεσμευμένοι.

#4 Κοιμάσαι καλύτερα το βράδυ. Μια έρευνα του «Better Sleep Council» διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μια σχέση, προτιμούν να κοιμούνται, τελικά, μόνοι - κυρίως για πρακτικούς λόγους.

#5 Ανησυχείς λιγότερο για τα χρήματα. Μπορεί στο σπίτι να μπαίνει ένας μισθός, όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί τα έξοδα είναι ήδη λιγότερα.