Τρία πολύ βασικά λάθη που κάνουν όσοι ερωτεύονται τους λάθος ανθρώπους

Μήπως τα κάνεις κι εσύ;

Όταν πραγματικά ερωτεύεσαι έχεις την τάση να εξιδανικεύεις κάποιον ή όταν τον τοποθετείς στο υψηλότερο βάθρο. Τον βλέπεις σαν κάτι σχεδόν τέλειο. Τον ακούς, αλλά δεν τον αφουγκράζεσαι πραγματικά. Το μυαλό σου είναι γεμάτο με σκέψεις για το πόσο όμορφος είναι, πόσο τον θέλεις και πόσο ανυπομονείς να τον δεις ξανά.

Αυτό το συναίσθημα μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Όταν νιώθεις αυτή την μεθυστική έλξη, τείνεις να αγνοείς τα σημάδια που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Παραβλέπεις τις προειδοποιήσεις και χάνεις τη διαύγειά σου. Αυτή η έλξη συχνά συνοδεύεται από την ανάγκη να βλέπεις και να περιμένεις την τελειότητα, να αφήνεις τα πάντα για χάρη του άλλου, και να γίνεσαι υπερβολικά ζηλιάρης ή κτητικός.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να διαχειριστείς αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορείς να αποτρέψεις το συναίσθημα αυτό καθαυτό - είναι μια φυσική ανθρώπινη αντίδραση άλλωστε. Αυτό που μπορείς όμως να ελέγξεις είναι πώς ανταποκρίνεσαι σε αυτό.

Τα λάθη που κάνουν όσοι ερωτεύονται τους λάθος ανθρώπους

Πιστεύουν τους άλλους χωρίς όρους

Στις πρώτες γνωριμίες, σημείωσε όλα όσα σου λέει ότι θέλει να κάνει μαζί σου. Κατέγραψε τις υποσχέσεις του και, μέσα στις επόμενες 30 έως 60 ημέρες, παρατήρησε αν πραγματικά τηρεί τα λόγια του. Αυτό το βήμα είναι καθοριστικό. Αν πράγματι κάνει όσα υπόσχεται, τότε το συναίσθημα που νιώθεις έχει μια βάση, δείχνει ότι είναι ειλικρινής και αξιόπιστος. Έτσι, μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να παραδοθεί στα συναισθήματά του με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εμπιστεύονται υπερβολικά τη χημεία

Η χημεία είναι δυνατή, αλλά δεν είναι πάντα ένδειξη ουσιαστικής σύνδεσης. Πάρε λίγο χρόνο για να δεις πώς πραγματικά νιώθεις μέσα στη σχέση -συναισθηματικά, σωματικά και πνευματικά. Αναρωτήσουν αν αυτός ο άνθρωπος σε κάνει όπως πραγματικά θέλεις να νιώσεις ή μήπως απλά έχεις παρασυρθεί σε μια μεθυστική κατάσταση έλξης.

Νομίζουν ότι γνωρίζουν κάποιον πριν τον γνωρίσουν πραγματικά

Στην αρχή κάθε σχέσης, οι άνθρωποι δείχνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, να κερδίσουν την αποδοχή και τη συμπάθειά σου. Όμως, με τον καιρό, η εικόνα αυτή ξεθωριάζει και αποκαλύπτεται ο πραγματικός χαρακτήρας. Μην βιάζεσαι να πιστέψεις ότι γνωρίζεις τον άλλον πλήρως - χρειάζεται χρόνος, συνέπεια και πράξεις για να το διαπιστώσεις.