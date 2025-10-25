Υπεραναλύεις τα πάντα; Χρησιμοποίησε αυτό το κόλπο 3 ερωτήσεων για να παίρνεις αποφάσεις με αυτοπεποίθηση

Νιώθεις ότι η υπερανάλυση σε παραλύει; Ανακάλυψε ένα απλό κόλπο 3 ερωτήσεων από τη βουδιστική ψυχολογία για να σταματήσεις το overthinking

Ζούμε στην εποχή της υπερανάλυσης. Από το τι θα φάμε σήμερα, μέχρι ποια καριέρα θα ακολουθήσουμε, το μυαλό μας γυρίζει ασταμάτητα γύρω από κάθε πιθανό «αν». Κι όσο περισσότερο προσπαθούμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση, τόσο περισσότερο κολλάμε. Αλλά, μάντεψε η αλήθεια είναι πως η υπερανάλυση δεν οδηγεί σε σοφότερες επιλογές - οδηγεί σε εξάντληση. Αν κι εσύ υπεραναλύεις, λοιπόν, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος να ξεκαθαρίσεις το τοπίο πριν αποφασίσεις.

Συνήθως οι άνθρωποι που κάνουν οverthinking για τα πάντα, έχουν την τάση να είναι τελειομανείς. Θέλουν να παίρνουν τη σωστή απόφαση – ακόμα και σε καταστάσεις που ξέρουν ότι δεν παιρνούν τα πάντα από το χέρι τους. Το θέμα είναι ότι η συνεχής πνευματική υπερένταση συχνά θολώνει την ίδια τη διαύγεια που επιδιώκουμε. Και ναι, σίγουρα, η σύγχρονη ψυχολογία μας προσφέρει εργαλεία – λίστες, πίνακες αποφάσεων, χρονοδιαγράμματα για να το «λύσουμε» αυτό. Αλλά, τελικά, εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι μια παλιά πρακτική από τη βουδιστική ψυχολογία γνωστός ως ο «κανόνας των 3 ερωτήσεων» - σε απλοποιημένη μορφή.

Ο κανόνας των 3 ερωτήσεων για να σταματήσεις να υπεραναλύεις

Ερώτηση: Είναι αληθινό αυτό που φοβάμαι;

Το οποίο μεταφράζεται σε: Η ιστορία στο κεφάλι μου ταιριάζει με παρατηρήσιμα γεγονότα ή μήπως πρόκειται για προβολή φόβου/εγώ;

Ερώτηση: Είναι απαραίτητο;

Το οποίο μεταφράζεται σε: Πρέπει να γίνει τώρα ή μπορεί να περιμένει;

Ερώτηση: Είναι χρήσιμο/ευεργετικό;

Το οποίο μεταφράζεται σε: Θα μειώσει τον πόνο ή τη δυσκολία για μένα και τους άλλους, ή θα τα αυξήσει;

Από αύριο, θα σταματήσεις να υπεραναλύεις τα πάντα

Τι σημαίνουν αυτές οι ερωτήσεις πραγματικά;

«Είναι αληθινό;»

Μερικές φορές μπερδεύουμε το άγχος με την πραγματικότητα. Σκέψου την τελευταία φορά που πανικοβλήθηκες για κάτι στο γραφείο ή στη ζωή σου. Ήταν πραγματικό πρόβλημα ή απλώς ένα σενάριο που το μυαλό σου έφτιαξε;

«Είναι απαραίτητο;»

Πόσες φορές τρέχουμε πίσω από νέες ιδέες ή projects χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη; Μερικές φορές η καλύτερη απόφαση είναι… να μην αποφασίσουμε τώρα. Αν η πίεση μειώνεται με λίγη σκέψη, πιθανότατα έσωσες χρόνο και ενέργεια για ό,τι έχει πραγματικά σημασία.

«Είναι χρήσιμο/ευεργετικό;»

Κάποιες αποφάσεις φαίνονται σωστές στην επιφάνεια, αλλά προκαλούν δυσφορία ή άγχος. Αυτό το “αίσθημα στο σώμα” συχνά λέει περισσότερα από το μυαλό. Αν υπάρχει δυσφορία, ίσως η καλύτερη επιλογή είναι να ξανασκεφτείτε ή να αφήσετε την απόφαση για μετά.



