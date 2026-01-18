«Είδα ένα πουλί»: Η θεωρία που δείχνει αν ο σύντροφός σου σε θέλει

Η εν λόγω θεωρία στηρίζεται σε μελέτη 40 ετών

Μια θεωρία έχει γίνει viral στο TikTok τους τελευταίους μήνες, χωρίς βέβαια να μας προκαλεί εντύπωση. Η εν λόγω θεωρία που ονομάζεται «bird theory», δείχνει λοιπόν το κατά πόσο ο σύντροφός σου ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα.

Τι λέει λοιπόν αυτή η θεωρία του TikTok; Ότι αν είσαι με το σύντροφό σου και ξαφνικά του πεις «είδα ένα πουλί σήμερα», η απάντηση του θα φανερώσει αν σε θέλει. Για την ακρίβεια, το bird theory, επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο του διακεκριμένου ψυχολόγου ζευγαριών Dr John Gottman, ο οποίος πρώτος περιέγραψε τη χρήση αυτής της απλής ερώτησης ως τρόπο αξιολόγησης μιας σχέσης.

Ουσιαστικά, η αντίδραση του συντρόφου στη φράση «είδα ένα πουλί» δείχνει το επίπεδο σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχει απέναντί σου. Αν δώσει προσοχή σε αυτό που λες, παρόλο που το θέμα θα μοιάζει κάπως ασήμαντο, τότε σημαίνει ότι πραγματικά νοιάζεται. Αν πάλι το αγνοήσει, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά.

@keketherealmsjones I didn’t wanna accept it, but it makes sense. Never beg someone to tell you to kiss you. to show you affection I was drinking to feel better ! ♬ original sound - keketherealmsjones

Σε αυτή τη ψηφιακή γωνιά που βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα, ένα βίντεο με έναν σύζυγο που μετά βίας σηκώνει το βλέμμα του από το κινητό του, έχει συγκεντρώσει 56 εκατομμύρια προβολές και 12.000 σχόλια, με τους χρήστες να σχολιάζουν να τον χωρίσει.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Dr Alexandra Solomon, «οι ρομαντικές σχέσεις -οι υγιείς- αποτελούνται από χιλιάδες και εκατομμύρια μικροστιγμές σύνδεσης που χτίζουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτό ακριβώς αφορά αυτό το τεστ. Είναι ένα κάλεσμα για σύνδεση».

Το bird theory είναι απόρροια 40ετούς μελέτης από τον ψυχολόγο Dr John Gottman, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που στρέφονται προς αυτές τις μικρές προσκλήσεις σύνδεσης, στο 86% των περιπτώσεων παραμένουν παντρεμένα - εκείνα που τις αγνοούν, χωρίζουν.

Βέβαια, η Solomon προειδοποιεί να μη θεωρείται ένα… πουλί θανατική καταδίκη. «Αυτό το τεστ είναι ιδιαίτερα ύπουλο γιατί όντως βασίζεται στην έρευνα του Gottman. Υπάρχει η επιθυμία όλες οι σχέσεις μας να μπορούν να συνοψιστούν σε ένα μικρό τεστ σαν κι αυτό. Αν και έχει κάποια εγκυρότητα, δίνει υπερβολικό βάρος σε μία και μόνο μικροστιγμή».