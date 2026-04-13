Η επιστροφή των old school ραντεβού: γιατί κουραστήκαμε από τα apps

Πώς τα dating apps μειώνουν τη σύνδεση και γιατί όλο και περισσότεροι επιστρέφουν στα αυθεντικά, real-life ραντεβού

Swipe right, swipe left, μικρές δόσεις ντοπαμίνης και μια αίσθηση ότι πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο ένα scroll πιο κάτω. Τα dating apps μας υποσχέθηκαν ευκολία και άπειρες επιλογές. Και κάπου εκεί, μας κούρασαν όλους.

Γι’ αυτό και βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον: την επιστροφή των old school ραντεβού. Ναι, εκείνα που ξεκινούν με ένα βλέμμα, μια κουβέντα από κοντά, ίσως και λίγο αμήχανο small talk χωρίς τη βοήθεια emojis και αντιδράσεων στα social media.

Τα apps (και το instagram γιατί έχει παρόμοια λογική) έχουν ένα βασικό πρόβλημα: σε κάνουν να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους σαν επιλογές σε μενού. Δεν σου αρέσει κάτι; Next. Κουράστηκες; Pause. Το αποτέλεσμα; Λιγότερη υπομονή, λιγότερη προσπάθεια, λιγότερη σύνδεση.

Στα παλιά, κλασσικά ραντεβού, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Μπορεί να έπρεπε να ακούς έναν άνθρωπο να αναλύει εντελώς μη ενδιαφέροντα θέματα για 2 ώρες, αλλά όταν έβρισκες αυτόν ή αυτήν που σου κέντριζαν το ενδιαφέρον, η ανταμειβή ήταν διπλή. Δεν υπήρχε swipe, μόνο η στιγμή. Και αυτό, όσο αγχωτικό κι αν είναι, είναι και απελευθερωτικό.

Επίσης, υπάρχει και το θέμα της αυθεντικότητας. Στα apps, όλοι είναι λίγο καλύτεροι από την πραγματικότητα: καλύτερες φωτογραφίες, πιο έξυπνα bios, πιο curated προσωπικότητες. Στην πραγματική ζωή; Είσαι απλώς εσύ, όσο και αν προσπαθήσεις να δείξεις κάτι άλλο.

Και κάπου εδώ έρχεται το πρακτικό κομμάτι: τι σημαίνει “old school” ραντεβού σήμερα; Δεν χρειάζεται να είναι κάτι βαρύ ή υπερ-ρομαντικό. Μπορεί να είναι ένας καφές χωρίς κινητά στο τραπέζι, μια βόλτα σε μια γειτονιά χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, ένα ποτό σε ένα μικρό μπαρ χωρίς Instagram stories ή ακόμα και μια επίσκεψη σε έκθεση ή σινεμά που μετά ανοίγει συζήτηση. Το point δεν είναι το πού, αλλά το να υπάρχει χώρος για πραγματική κουβέντα - χωρίς notifications, χωρίς scroll και χωρίς exit button.

Και ναι, τα old school ραντεβού έχουν και τα άβολά τους. Δεν μπορείς να ghostάρεις κάποιον που κάθεται απέναντί σου (τουλάχιστον όχι εύκολα). Πρέπει να επενδύσεις χρόνο, να είσαι παρών, να δοκιμάσεις. Αλλά ίσως αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Λιγότερη ευκολία, περισσότερη ουσία.

Δεν σημαίνει ότι τα apps εξαφανίζονται, αλλά ίσως αρχίζουμε να τα βλέπουμε για αυτό που είναι: ένα εργαλείο, όχι η μοναδική οδός. Και ίσως, τελικά, το πιο ενδιαφέρον match να μην έρθει από ένα swipe, αλλά από μια τυχαία κουβέντα εκεί που δεν το περιμένεις.