Love bombing στις σχέσεις: Όταν το "τέλειο" είναι red flag

Τι είναι το love bombing, ποια σημάδια δείχνουν ότι το «υπερβολικά τέλειο» μπορεί να είναι red flag και πώς να το αναγνωρίσεις.

Στην αρχή μοιάζει ιδανικό. Συνεχή μηνύματα, υπερβολική προσοχή, κομπλιμέντα, έντονο ενδιαφέρον και η αίσθηση ότι κάποιος σε “βλέπει” πραγματικά από την πρώτη στιγμή. Το love bombing συχνά παρουσιάζεται σαν το απόλυτο ρομαντικό σενάριο, μέχρι να αρχίσει να γίνεται υπερβολικό.

Ο όρος περιγράφει μια συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος κατακλύζει τον άλλον με υπερβολική αγάπη, ενδιαφέρον, επιβεβαίωση πολύ νωρίς στη γνωριμία και τις περισσότερες φορές ξεθωριάζει πολύ εύκολα. Στην αρχή, είναι εύκολο να το μπερδέψεις με ενθουσιασμό ή έντονη χημεία. Άλλωστε, ποιος δεν θέλει να νιώθει ξεχωριστός;

Love bombing στις σχέσεις: Τα σημάδια που δείχνουν ότι η υπερβολική προσοχή δεν είναι πάντα καλό σημάδι

Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αυτή η ένταση δεν βασίζεται σε πραγματική σύνδεση, αλλά στην ανάγκη να δημιουργηθεί γρήγορα συναισθηματική εξάρτηση. Κάπως έτσι, από το “καλημέρα” περνάς στο “δεν έχω ξανανιώσει έτσι” μέσα σε τρεις μέρες και ξαφνικά υπάρχει playlist αφιερωμένη σε εσένα πριν καν μάθεις το επίθετό του.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του love bombing είναι η ταχύτητα. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα: συνεχής επικοινωνία, υπερβολικά κομπλιμέντα, μεγάλα λόγια και έντονη συναισθηματική πίεση. Στην αρχή αυτό μπορεί να μοιάζει κολακευτικό, αλλά συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο για φυσική εξέλιξη της σχέσης.

Συχνά, όταν το άλλο άτομο αρχίζει να ζητά περισσότερο προσωπικό χώρο ή να κινείται πιο αργά, η συμπεριφορά αλλάζει. Η υπερβολική προσοχή μπορεί να μετατραπεί σε απόσταση, πίεση ή ενοχές. Αυτό είναι και το σημείο που πολλοί συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν είναι τόσο “τέλειο” όσο φαινόταν.

Πώς να ξεχωρίσεις τον ενθουσιασμό από τη συναισθηματική υπερβολή στις γνωριμίες

Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε εκδηλωτικός άνθρωπος κάνει love bombing. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται έντονα και αυθόρμητα χωρίς να έχουν χειριστική πρόθεση. Η διαφορά συνήθως βρίσκεται στη συνέπεια και στον σεβασμό προς τα όρια του άλλου.

Ένα ακόμη σημάδι είναι όταν η σχέση μοιάζει να βασίζεται περισσότερο στην ένταση παρά στη σταθερότητα. Όταν όλα είναι υπερβολικά από την πρώτη στιγμή, είναι δύσκολο να υπάρξει πραγματική ισορροπία. Είναι λίγο σαν να βλέπεις ρομαντική κομεντί στο x2 speed - που ακόμα και στο σινεμά πολλές φορές σε παραξενεύει. Εντυπωσιακό στην αρχή, αλλά εξαντλητικό μετά από λίγο. Άλλωστε τα πιο βασικά συστατικά μιας σχέσης είναι η οικειότητα και η εμπιστοσύνη, τα οποία χτίζονται σταδιακά και δεν χρειάζεται να αποδεικνύονται μέσα από υπερβολικές κινήσεις ή συνεχή επιβεβαίωση.